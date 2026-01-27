Як масова трудова міграція впливає на Україну - пояснив Сергій Нагорняк

Працівники на іноземному заводі. Фото: Freepik

За останні пів року з України виїхало понад пів мільйона молодих людей. Масштаби трудової та вимушеної міграції зараз є критичними для країни.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Він зазначив, що українців у Варшаві настільки багато, що столиця Польщі майже не відрізняється від Києва, "крім наявності світла і тепла".

За його словами, від таксистів до працівників готелів і ресторанів — всюди працюють українці.

Нагорняк підкреслив, що головне питання зараз — чи повернуться ці люди додому, адже Україні гостро потрібні фахівці та робочі руки для відновлення та розвитку.

