Головна Новини дня Нардеп повідомив про критичну ситуацію з трудовою міграцією

Нардеп повідомив про критичну ситуацію з трудовою міграцією

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 16:52
Як масова трудова міграція впливає на Україну - пояснив Сергій Нагорняк
Працівники на іноземному заводі. Фото: Freepik

За останні пів року з України виїхало понад пів мільйона молодих людей. Масштаби трудової та вимушеної міграції зараз є критичними для країни.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Трудова міграція українців

Він зазначив, що українців у Варшаві настільки багато, що столиця Польщі майже не відрізняється від Києва, "крім наявності світла і тепла".

За його словами, від таксистів до працівників готелів і ресторанів — всюди працюють українці.

Нагорняк підкреслив, що головне питання зараз — чи повернуться ці люди додому, адже Україні гостро потрібні фахівці та робочі руки для відновлення та розвитку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, у яких країнах біженцям працювати найбільш вигідно.

Крім того, стало відомо, чи зможуть іноземці заповнити кадровий дефіцит в Україні, який виник через війну. 

українці нардепи мігранти війна в Україні еміграція
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
