Как массовая трудовая миграция влияет на Украину - объяснил Сергей Нагорняк

Работники на иностранном заводе. Фото: Freepik

За последние полгода из Украины выехало более полумиллиона молодых людей. Масштабы трудовой и вынужденной миграции сейчас являются критическими для страны.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Трудовая миграция украинцев

Он отметил, что украинцев в Варшаве настолько много, что столица Польши почти не отличается от Киева, "кроме наличия света и тепла".

По его словам, от таксистов до работников гостиниц и ресторанов — везде работают украинцы.

Нагорняк подчеркнул, что главный вопрос сейчас — вернутся ли эти люди домой, ведь Украине остро нужны специалисты и рабочие руки для восстановления и развития.

