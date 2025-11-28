Видео
Главная Новости дня Трамп останавливает миграцию из стран третьего мира в США

Трамп останавливает миграцию из стран третьего мира в США

Дата публикации 28 ноября 2025 09:38
Миграция из третьих стран в США — Трамп принял решение
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose

Президент Дональд Трамп заявил, что полностью останавливает миграцию из стран третьего мира в США. По его словам, это необходимо для восстановления страны.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Читайте также:

Остановка миграции в США из стран третьего мира

Трамп заявил, что это необходимо для того, чтобы система США полностью восстановилась. Кроме того, он пообещал принять ряд решений по мигрантам.

"Отменю все миллионы незаконных допусков Байдена, включая те, что были подписаны авторучкой Сонного Джо Байдена, и вышлю всех, кто не является чистым активом для Соединенных Штатов или не способен любить нашу страну, прекращу все федеральные льготы и субсидии для неграждан нашей страны, лишу гражданства мигрантов, которые подрывают внутреннее спокойствие, и депортирую всех иностранных граждан, которые являются бременем для общества, угрозой безопасности или несовместимы с западной цивилизацией", — подчеркнул американский лидер.

null
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, 26 ноября возле Белого дома произошла стрельба, во время которой нападавший ранил двух нацгвардейцев. Обвиняемым оказался гражданин Афганистана.

После этого Дональд Трамп заявил, что проверит всех граждан Афганистана, которые приехали в США по разрешению Джо Байдена.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
