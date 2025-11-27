Видео
Україна
Трагедия в США — Трамп проверит "всех афганцев Байдена"

Трагедия в США — Трамп проверит "всех афганцев Байдена"

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 06:52
обновлено: 06:40
Трамп решил проверить всех мигрантов из Афганистана после стрельбы в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

После стрельбы в Вашингтоне, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев, президент США Дональд Трамп заявил, что нападение является проявлением главной угрозы для Соединенных Штатов — нелегальных мигрантов. Трамп сообщил, что подозреваемым является гражданин Афганистана, который прибыл в страну в 2021 году во время эвакуационных рейсов администрации Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Трамп призывает выслать всех нелегалов и проверить афганцев

Дональд Трамп использовал эту трагедию для усиления своей антимиграционной риторики. Он призвал к тотальному пересмотру всех афганских иммигрантов, которые въехали в страну во времена предыдущей администрации.

"Сейчас мы должны пересмотреть каждого иностранца, который въехал в нашу страну из Афганистана во времена Байдена, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить вывоз из любой страны любого иностранца, который не принадлежит сюда или не приносит пользы нашей стране", — сказал Трамп.

Он добавил, что каждый нелегал в США должен быть выслан из страны, а в отношении афганцев высказался следующим образом:

"Если они не могут любить нашу страну — мы их не хотим", — заявил президент США.

Тем временем мэр Вашингтона Мюриэл Боузер назвала нападение "целенаправленной стрельбой". Известно, что двое бойцов Национальной гвардии Западной Вирджинии, в которых стрелял подозреваемый, находятся в критическом состоянии.

Общественность призывают "не демонизировать афганскую общину"

В ответ на заявления Трампа, Шон ВанДайвер, президент некоммерческой организации, занимающейся переселением афганцев (AfghanEvac), осудил преступление и призвал общественность не использовать трагедию для политической розни.

"Мы стоим рядом с каждым американцем, который ужасается и огорчается этим преступлением. Нет ни одного оправдания — ни одного контекста, ни одного оскорбления, ни одной идеологии - которая бы оправдывала действия стрелка", — заявил ВанДайвер.

Он подчеркнул, что его организация ожидает и поддерживает привлечение виновника к полной ответственности по закону. В то же время ВанДайвер призвал общественность "не демонизировать афганскую общину за безумный выбор, который сделал этот человек".

Ранее сразу после стрельбы в Вашингтоне Трамп сделал резкое заявление в отношении подозреваемого. Президент США заявил, что нападавший будет нести чрезвычайно суровое наказание, подчеркнув свою поддержку военных и правоохранителей.

Также мы также информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался относительно возможных мотивов убийства нацгвардейцев.

США Дональд Трамп стрельба нелегалы мигранты Вашингтон
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
