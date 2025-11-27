Відео
Головна Новини дня Трагедія у США — Трамп перевірить "всіх афганців Байдена"

Трагедія у США — Трамп перевірить "всіх афганців Байдена"

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 06:52
Оновлено: 06:40
Трамп вирішив перевірити всіх мігрантів з Афганістану після стрілянини у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після стрілянини у Вашингтоні, внаслідок якої було поранено двох нацгвардійців, президент США Дональд Трамп заявив, що напад є проявом головної загрози для Сполучених Штатів — нелегальних мігрантів. Трамп повідомив, що підозрюваним є громадянин Афганістану, який прибув до країни у 2021 році під час евакуаційних рейсів адміністрації Байдена.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Трамп закликає вислати всіх нелегалів та перевірити афганців

Дональд Трамп використав цю трагедію для посилення своєї антиміграційної риторики. Він закликав до тотального перегляду всіх афганських іммігрантів, які в'їхали до країни за часів попередньої адміністрації.

"Зараз ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав до нашої країни з Афганістану за часів Байдена, і ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити вивезення з будь-якої країни будь-якого іноземця, який не належить сюди або не приносить користі нашій країні", — сказав Трамп.

Він додав, що кожен нелегал у США має бути висланий із країни, а щодо афганців висловився наступним чином:

"Якщо вони не можуть любити нашу країну — ми їх не хочемо", — заявив президент США.

Тим часом мер Вашингтона Мюріел Боузер назвала напад "цілеспрямованою стріляниною". Відомо, що двоє бійців Національної гвардії Західної Вірджинії, в яких стріляв підозрюваний, перебувають у критичному стані.

Громадськість закликають "не демонізувати афганську громаду"

У відповідь на заяви Трампа, Шон ВанДайвер, президент некомерційної організації, що займається переселенням афганців (AfghanEvac), засудив злочин і закликав громадськість не використовувати трагедію для політичного розбрату.

"Ми стоїмо поруч із кожним американцем, який жахається та засмучується цим злочином. Немає жодного виправдання — жодного контексту, жодної образи, жодної ідеології — яка б виправдовувала дії стрільця", — заявив ВанДайвер.

Він наголосив, що його організація очікує і підтримує притягнення винуватця до повної відповідальності згідно із законом. Водночас ВанДайвер закликав громадськість "не демонізувати афганську громаду за божевільний вибір, який зробила ця людина".

Раніше відразу після стрілянини у Вашингтоні Трамп зробив різку заяву щодо підозрюваного. Президент США заявив, що нападник нестиме надзвичайно суворе покарання, підкресливши свою підтримку військових і правоохоронців.

Також ми також інформували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився щодо можливих мотивів убивства нацгвардійців.

США Дональд Трамп стрілянина нелегали мігранти Вашингтон
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
