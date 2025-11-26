Трамп пообіцяв покарання нападнику на нацгвардійців

Відео
Напад на нацгвардійців біля Білого дому — різка заява Трампа

Дата публікації: 26 листопада 2025 22:42
Оновлено: 22:56
термінова

Двоє бійців Національної гвардії США отримали тяжкі поранення під час нападу біля Білого дому, який спричинив гостру реакцію американського президента Дональда Трампа. Він заявив, що нападник, попри власні серйозні травми, нестиме надзвичайно суворе покарання, підкресливши підтримку військових і правоохоронців.

Новина доповнюється ...

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
