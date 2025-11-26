Трамп пообіцяв покарання нападнику на нацгвардійців

термінова

Двоє бійців Національної гвардії США отримали тяжкі поранення під час нападу біля Білого дому, який спричинив гостру реакцію американського президента Дональда Трампа. Він заявив, що нападник, попри власні серйозні травми, нестиме надзвичайно суворе покарання, підкресливши підтримку військових і правоохоронців.

Новина доповнюється ...

