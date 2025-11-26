Біля Білого дому сталася стрілянина — є поранені

Термінова новина

У Сполучених Штатах Америки біля Білого дому у середу, 26 листопада, сталася стрілянина. Наразі відомо, що нападник застрелив двох бійців Національної гвардії.

Про це повідомляє ABC News.

Стрілянина біля Білого дому 26 листопада

У Департаменті столичної поліції повідомили, що наразі місці стрілянини охороняється, а одного підозрюваного вже затримали.

А за інформацією AP, на місце прибули автомобілі швидкої допомоги та щонайменше один гелікоптер. Лідер США Дональд Трамп під час стрілянини перебував на своєму полі для гольфу.

Міністерка нацбезпеки Крісті Ноем підтвердила стрілянину біля Білого дому.

"Приєднуйтесь до мене в молитві за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були застрелені у Вашингтоні", — написала вона.

Допис Ноем. Фото: скриншот

