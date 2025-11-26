Відео
Головна Новини дня Біля Білого дому сталася стрілянина — є загиблі

Біля Білого дому сталася стрілянина — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 22:09
Оновлено: 22:24
Біля Білого дому сталася стрілянина — є поранені
Термінова новина

У Сполучених Штатах Америки біля Білого дому у середу, 26 листопада, сталася стрілянина. Наразі відомо, що нападник застрелив двох бійців Національної гвардії.

Про це повідомляє ABC News.

Читайте також:

Стрілянина біля Білого дому 26 листопада

У Департаменті столичної поліції повідомили, що наразі місці стрілянини охороняється, а одного підозрюваного вже затримали.

А за інформацією AP, на місце прибули автомобілі швидкої допомоги та щонайменше один гелікоптер. Лідер США Дональд Трамп під час стрілянини перебував на своєму полі для гольфу.

Міністерка нацбезпеки Крісті Ноем підтвердила стрілянину біля Білого дому.

"Приєднуйтесь до мене в молитві за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були застрелені у Вашингтоні", — написала вона.

null
Допис Ноем. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Пенсильванії сталася стрілянина під час святкування випускного в Університеті Лінкольна. Внаслідок цього загинула одна людина, також є поранені.

Раніше у Каліфорнії під час навчань морської піхоти стався вибух снаряда, який пошкодив кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса та травмував охоронців.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
