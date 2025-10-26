Відео
Головна Новини дня Поліція розслідує масову стрілянину в кампусі Пенсильванії

Поліція розслідує масову стрілянину в кампусі Пенсильванії

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 15:16
Оновлено: 15:26
Стрілянина в університеті Лінкольна — деталі інциденту
Поліція біля університету Лінкольна. Фото: кадр із відео

Святкування випускного в Університеті Лінкольна в Пенсильванії закінчилося трагедією — одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. Поліція підозрює, що до стрілянини могли бути причетні кілька осіб, одна з яких уже затримана.

Про це повідомили NBC News.

Читайте також:

Стрілянина під час випускних вихідних у Пенсильванії

За словами прокурора округу Честер Кріса де Баррени-Саробе, інцидент стався у суботу ввечері на території кампусу Лінкольнського університету, одного з найстаріших історично чорних навчальних закладів США. Вогонь відкрили після футбольного матчу, присвяченого випускникам, коли біля Міжнародного культурного центру зібрався великий натовп. Одну особу, яка мала зброю, правоохоронці вже затримали, проте розслідування триває.

"Схоже, що сьогодні ввечері там сталася масова стрілянина", — заявив комісар округу Честер Ерік Роу, закликавши всіх приєднатися до молитви за студентів, викладачів і правоохоронців.

Прокурор зазначив, що мотив стрілянини наразі невідомий, а місце події досліджують місцеві, штатні та федеральні правоохоронні органи. Стан поранених наразі оцінюється, деякі з них перебувають у лікарні у тяжкому стані. Свідки розповіли, що після перших пострілів у кампусі почалася паніка, люди намагалися вибігти з будівлі.

Поліція повідомила, що насильство сталося під час "відкритої частини" святкування випускних вихідних. Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро висловив співчуття родинам постраждалих і запевнив, що штат надасть університету повну підтримку. Розслідування триває, слідчі не виключають, що до злочину могли бути причетні кілька нападників.

Нагадаємо, що в Каліфорнії під час навчань морської піхоти стався вибух снаряда, який пошкодив кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса, унаслідок чого постраждала охорона.

Раніше ми також інформували, що в Словаччині суд виніс пом’якшений вирок Юраю Цінтулі, який стріляв у прем’єр-міністра Роберта Фіцо, уникнувши для нього довічного ув’язнення.

США стрілянина поліція Університет випускний
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
