Стрілянина в університеті Лінкольна — деталі інциденту

Поліція біля університету Лінкольна. Фото: кадр із відео

Святкування випускного в Університеті Лінкольна в Пенсильванії закінчилося трагедією — одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. Поліція підозрює, що до стрілянини могли бути причетні кілька осіб, одна з яких уже затримана.

Про це повідомили NBC News.

За словами прокурора округу Честер Кріса де Баррени-Саробе, інцидент стався у суботу ввечері на території кампусу Лінкольнського університету, одного з найстаріших історично чорних навчальних закладів США. Вогонь відкрили після футбольного матчу, присвяченого випускникам, коли біля Міжнародного культурного центру зібрався великий натовп. Одну особу, яка мала зброю, правоохоронці вже затримали, проте розслідування триває.

"Схоже, що сьогодні ввечері там сталася масова стрілянина", — заявив комісар округу Честер Ерік Роу, закликавши всіх приєднатися до молитви за студентів, викладачів і правоохоронців.

Прокурор зазначив, що мотив стрілянини наразі невідомий, а місце події досліджують місцеві, штатні та федеральні правоохоронні органи. Стан поранених наразі оцінюється, деякі з них перебувають у лікарні у тяжкому стані. Свідки розповіли, що після перших пострілів у кампусі почалася паніка, люди намагалися вибігти з будівлі.

Поліція повідомила, що насильство сталося під час "відкритої частини" святкування випускних вихідних. Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро висловив співчуття родинам постраждалих і запевнив, що штат надасть університету повну підтримку. Розслідування триває, слідчі не виключають, що до злочину могли бути причетні кілька нападників.

