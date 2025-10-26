Видео
Полиция расследует массовую стрельбу в кампусе Пенсильвании

Полиция расследует массовую стрельбу в кампусе Пенсильвании

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 15:16
обновлено: 15:33
Стрельба в университете Линкольна — детали инцидента
Полиция возле университета Линкольна. Фото: кадр из видео

Празднование выпускного в Университете Линкольна в Пенсильвании закончилось трагедией — один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Полиция подозревает, что к стрельбе могли быть причастны несколько человек, один из которых уже задержан.

Об этом сообщили NBC News.

Читайте также:

Стрельба во время выпускных выходных в Пенсильвании

По словам прокурора округа Честер Криса де Баррены-Саробе, инцидент произошел в субботу вечером на территории кампуса Линкольнского университета, одного из старейших исторически черных учебных заведений США. Огонь открыли после футбольного матча, посвященного выпускникам, когда возле Международного культурного центра собралась большая толпа. Одного человека, который имел оружие, правоохранители уже задержали, однако расследование продолжается.

"Похоже, что сегодня вечером там произошла массовая стрельба", — заявил комиссар округа Честер Эрик Роу, призвав всех присоединиться к молитве за студентов, преподавателей и правоохранителей.

Прокурор отметил, что мотив стрельбы пока неизвестен, а место происшествия исследуют местные, штатные и федеральные правоохранительные органы. Состояние раненых сейчас оценивается, некоторые из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Свидетели рассказали, что после первых выстрелов в кампусе началась паника, люди пытались выбежать из здания.

Полиция сообщила, что насилие произошло во время "открытой части" празднования выпускных выходных. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выразил соболезнования семьям пострадавших и заверил, что штат окажет университету полную поддержку. Расследование продолжается, следователи не исключают, что к преступлению могли быть причастны несколько нападавших.

Напомним, что в Калифорнии во время учений морской пехоты произошел взрыв снаряда, который повредил кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса, в результате чего пострадала охрана.

Ранее мы также информировали, что в Словакии суд вынес смягченный приговор Юраю Цинтуле, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо, избежав для него пожизненного заключения.

