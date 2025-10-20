Кортеж Вэнса попал под осколки снаряда во время военных учений в Калифорнии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Rebecca Droke/Pool via REUTERS

В Калифорнии во время учений морской пехоты взорвался снаряд, в результате чего был поврежден кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, пострадала охрана.

Об этом сообщают The Daily Beast, The Guardian и The New York Times.

Что произошло

Как пишут СМИ, в Калифорнии на военной базе Кэмп-Пендлтон во время демонстрационных стрельб в честь 250-летия морской пехоты произошел несчастный случай.

Согласно полицейскому отчету, во время показательных стрельб, которые прошли над автострадой Южной Калифорнии, артиллерийский боевой снаряд преждевременно разорвался, в результате чего осколки попали на автомобиль дорожного патруля Калифорнии и мотоцикл, которые входили в группу сопровождения Джей Ди Вэнса.

"Осколки 155-мм снаряда попали в автомобили, припаркованные на межштатной автомагистрали I-5 (соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. — Ред.)..., которую губернатор Гэвин Ньюсон приказал закрыть, узнав, что военные не планируют закрывать автостраду", — цитирует The Guardian издание NYT.

Согласно рапорту патрульной службы, один из офицеров описал, что слышал звук, похожий на удар камешков по его мотоциклу и окружающему пространству. Другие видели, как осколок размером 5 см попал в капот патрульной машины, оставив небольшую вмятину. В рапорте также сказано, что осколки были найдены на дороге рядом с мотоциклом.

"Это была необычная и тревожная ситуация. Крайне редкость, когда учения с боевой стрельбой или взрывными работами проводятся на действующей автостраде. Будучи морским пехотинцем, я испытываю огромное уважение к нашим военным партнерам, но моя главная обязанность — обеспечить безопасность жителей Калифорнии и офицеров, которые из защищают", — сказал начальник пограничного отдела Калифорнийского дорожного патруля (СНР) Тони Коронадо.

По данным СНР, учения были отменены после преждевременного взрыва снаряда. Территория была проверена на наличие осколков, но ничего не обнаружено.

Представитель Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне сообщил газете NYT, что корпусу известно о докладе СНР, и что ведется расследование.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, посетил базу на севере округа Сан-Диего вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы отпраздновать 250-ю годовщину Корпуса морской пехоты и посмотреть, как войска проводят показательные артиллерийские стрельбы, высадку парашютистов, пролет самолетов F-35 и высадку "морских котиков" на берег.

Также Вэнс сказал, что увиденное заставило его "сердце петь" и назвал выступления "свидетельством силы и непобедимой мощи корпуса". После инцидента со снарядом вице-президент США сказал журналистам, что у него была "замечательная встреча" с морскими пехотинцами.

