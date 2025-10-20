Відео
Україна
Кортеж Венса постраждав від осколків снаряда

Кортеж Венса постраждав від осколків снаряда

Дата публікації: 20 жовтня 2025 07:38
Оновлено: 07:54
Кортеж Венса потрапив під осколки снаряда під час військових навчань у Каліфорнії
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Rebecca Droke/Pool via REUTERS

У Каліфорнії під час навчань морської піхоти вибухнув снаряд, унаслідок чого було пошкоджено кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса. Зокрема, постраждала охорона.

Про це повідомляють The Daily Beast, The Guardian і The New York Times.

Що сталося

Як пишуть ЗМІ, у Каліфорнії на військовій базі Кемп-Пендлтон під час демонстраційних стрільб на честь 250-річчя морської піхоти стався нещасний випадок.

Згідно з поліцейським звітом, під час показових стрільб, які відбулися над автострадою Південної Каліфорнії, артилерійський бойовий снаряд передчасно розірвався, унаслідок чого уламки влучили в автомобіль дорожнього патруля Каліфорнії та мотоцикл, які входили до групи супроводу Джей Ді Венса.

"Осколки 155-мм снаряда влучили в автомобілі, припарковані на міжштатній автомагістралі I-5 (що з'єднує Лос-Анджелес і Сан-Дієго. — Ред.)..., яку губернатор Гевін Ньюсон наказав закрити, дізнавшись, що військові не планують закривати автостраду", — цитує The Guardian видання NYT.

Згідно з рапортом патрульної служби, один з офіцерів описав, що чув звук, схожий на удар камінців по його мотоциклу і навколишньому простору. Інші бачили, як осколок розміром 5 см потрапив у капот патрульної машини, залишивши невелику вм'ятину. У рапорті також зазначено, що осколки було знайдено на дорозі поруч із мотоциклом.

"Це була незвичайна і тривожна ситуація. Вкрай рідкість, коли навчання з бойовою стрільбою або вибуховими роботами проводяться на діючій автостраді. Будучи морським піхотинцем, я відчуваю величезну повагу до наших військових партнерів, але мій головний обов'язок — забезпечити безпеку мешканців Каліфорнії та офіцерів, які їх захищають", — сказав начальник прикордонного відділу Каліфорнійського дорожнього патруля (СНР) Тоні Коронадо.

За даними СНР, навчання було скасовано після передчасного вибуху снаряда. Територію перевірили на наявність осколків, але нічого не виявлено.

Представник Корпусу морської піхоти в Кемп-Пендлтоні повідомив газеті NYT, що корпусу відомо про доповідь СНР, і що ведеться розслідування.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав базу на півночі округу Сан-Дієго разом із главою Пентагону Пітом Хегсетом, щоб відсвяткувати 250-ту річницю Корпусу морської піхоти і подивитися, як війська проводять показові артилерійські стрільби, висадку парашутистів, проліт літаків F-35 і висадку "морських котиків" на берег.

Також Венс сказав, що побачене змусило його "серце співати" і назвав виступи "свідченням сили і непереможної могутності корпусу". Після інциденту зі снарядом віцепрезидент США сказав журналістам, що в нього була "чудова зустріч" із морськими піхотинцями.

Нагадаємо, кілька тижнів тому держсекретар США Марко Рубіо відкинув чутки про свою кандидатуру на посаду наступного президента США, додавши, що наступним кандидатом від республіканців може стати Джей Ді Венс.

Крім того, днями ми писали, що Венс у себе в соцмережах опублікував відео з президентом США Дональдом Трампом в образі короля, яке згенерував ШІ. Пост було опубліковано на тлі масштабних протестів у США проти курсу чинної влади.

США стрілянина вибух автомобіль Каліфорнія Джей Ді Венс
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
