Рубіо назвав ймовірного кандидата на вибори США 2028 року

Рубіо назвав ймовірного кандидата на вибори США 2028 року

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 07:55
Марко Рубіо назвав наступного кандидата від Республіканської партії
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Чарлі Трібалло/Pool via REUTERS

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував, хто, на його думку, може стати наступним кандидатом від Республіканської партії на виборах президента Сполучених Штатів у 2028 році. Він одразу відкинув свою кандидатуру.

Про це Марко Рубіо висловився в інтерв'ю ведучій телеканалу Fox News.

Читайте також:

Марко Рубіо назвав кандидата в президенти США від республіканців

Під час інтерв’ю ведуча зазначила, що низка джерел повідомляє, що чинний президент Дональд Трамп розглядає Рубіо як потенційного наступника свого політичного руху MAGA (Make America Great Again). У відповідь на запитання, чи готовий він балотуватися, якщо Трамп цього побажає, Рубіо зазначив, що бачить іншу людину на чолі республіканців.

"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент (США Джей Ді Венс. — Ред.), якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов'язками", — заявив Рубіо.

Рубіо також підкреслив, що в адміністрації Трампа сформувалася сильна команда, яка спільно працює задля реалізації президентської програми.

Під час розмови журналістка нагадала, що Рубіо відповідає переважно за зовнішню політику, однак має глибокі знання і в питаннях внутрішньої політики. Сам держсекретар уточнив, що його завдання — втілювати курс президента, хоча він і може давати поради або пропонувати ідеї.

"Прояснімо це, добре? Робота президента і моя — це те, що люди іноді плутають. Наша робота — реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він (Трамп. — Ред.) людина, яку обрали американці", — резюмував Марко Рубіо.

Нагадаємо, Джей Ді Венс до вступу на посаду віцепрезидента США мав різку риторику щодо України та виступав проти допомоги. У лютому 2025 року Дональд Трамп заявляв, що не розглядає Джей Ді Венса, як кандидата на пост президента, але вважає його хорошим претендентом.

Додамо, що політика Джей Ді Венса дещо змінилась. Нещодавно він розкритикував Росію за зрив переговорного процесу, а також закликав росіян тверезо оцінювати ситуацію на полі бою. Втім у вересні він пояснив, що США не хочуть поспішати вводити санкції проти Росії через високий потенціал співпраці з країною-агресором.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
