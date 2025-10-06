Марко Рубио назвал следующего кандидата от Республиканской партии

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Чарли Трибалло/Pool via REUTERS

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал, кто, по его мнению, может стать следующим кандидатом от Республиканской партии на выборах президента Соединенных Штатов в 2028 году. Он сразу отверг свою кандидатуру.

Об этом Марко Рубио высказался в интервью ведущей телеканала Fox News.

Реклама

Читайте также:

Марко Рубио назвал кандидата в президенты США от республиканцев

Во время интервью ведущая отметила, что ряд источников сообщает, что действующий президент Дональд Трамп рассматривает Рубио как потенциального преемника своего политического движения MAGA (Make America Great Again). В ответ на вопрос, готов ли он баллотироваться, если Трамп этого пожелает, Рубио отметил, что видит другого человека во главе республиканцев.

"Я считаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент (США Джей Ди Вэнс. — Ред.), если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями", — заявил Рубио.

Рубио также подчеркнул, что в администрации Трампа сформировалась сильная команда, которая совместно работает для реализации президентской программы.

Во время разговора журналистка напомнила, что Рубио отвечает преимущественно за внешнюю политику, однако у него глубокие знания и в вопросах внутренней политики. Сам госсекретарь уточнил, что его задача — воплощать курс президента, хотя он и может давать советы или предлагать идеи.

"Давайте проясним это, хорошо? Работа президента и моя — это то, что люди иногда путают. Наша работа — реализовать программу президента. Можем ли мы давать советы? Можем ли мы предлагать идеи? Да. Но в конечном итоге он (Трамп. — Ред.) человек, которого выбрали американцы", — резюмировал Марко Рубио.

Напомним, Джей Ди Вэнс до вступления в должность вице-президента США имел резкую риторику в отношении Украины и выступал против помощи. В феврале 2025 года Дональд Трамп заявлял, что не рассматривает Джей Ди Вэнса, как кандидата на пост президента, но считает его хорошим претендентом.

Добавим, что политика Джей Ди Вэнса несколько изменилась. Недавно он раскритиковал Россию за срыв переговорного процесса, а также призвал россиян трезво оценивать ситуацию на поле боя. Впрочем, в сентябре он объяснил, что США не хотят спешить вводить санкции против России из-за высокого потенциала сотрудничества со страной-агрессором.