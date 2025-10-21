Покушение на Фицо — в Словакии судили нападавшего Юрая Цинтулу

Юрай Цинтула. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В Словакии судили Юрая Цинтулу, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо. Специализированный уголовный суд применил смягчение и избежал назначения ему пожизненного заключения.

Об этом сообщает Dennik N во вторник, 21 октября.

Наказание за нападение на Фицо

Сенат Специализированного уголовного суда приговорил 72-летнего Цинтулу к 21 году лишения свободы, а ранее ему грозило пожизненное заключение.

Возраст обвиняемого и его слабое здоровье стали ключевыми факторами при вынесении приговора.

Адвокат Цинтулы сообщил, что апелляция, скорее всего, будет подана.

Фигурант и правоохранители в зале суда. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В этом деле не возникало сомнений в вине нападавшего. Адвокат Цинтулы неоднократно подчеркивал, что понятно, кто стрелял в Фицо.

Он был задержан сразу после инцидента, а региональное телевидение зафиксировало нападение на камеру возле здания. Сам Цинтула признал свою вину.

Как Цинтула ранил Фицо

У премьера Словакии после нападения обнаружили огнестрельное ранение брюшной полости и мягких тканей мочевого пузыря, а также снаряд пробил его бедро и тазобедренный сустав. Фицо получил травму большого пальца правой ноги и ранение левого предплечья.

Напомним, в мае прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский осудил нападение на Фицо. Он выразил поддержку народу Словакии.

Кроме того, в сети показали первые минуты после нападения на премьера Словакии.

Впоследствии Цинтула объяснил, что совершил покушение, поскольку не согласен с политикой правительства. Кроме того, Фицо простил потенциального убийцу.