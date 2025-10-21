Покушение на Фицо — в Словакии судили нападавшего Юрая Цинтулу

В Словакии судили мужчину, который стрелял в Фицо — наказание
В Словакии судили Юрая Цинтулу, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо. Специализированный уголовный суд применил смягчение и избежал назначения ему пожизненного заключения.
Об этом сообщает Dennik N во вторник, 21 октября.
Наказание за нападение на Фицо
Сенат Специализированного уголовного суда приговорил 72-летнего Цинтулу к 21 году лишения свободы, а ранее ему грозило пожизненное заключение.
Возраст обвиняемого и его слабое здоровье стали ключевыми факторами при вынесении приговора.
Адвокат Цинтулы сообщил, что апелляция, скорее всего, будет подана.
В этом деле не возникало сомнений в вине нападавшего. Адвокат Цинтулы неоднократно подчеркивал, что понятно, кто стрелял в Фицо.
Он был задержан сразу после инцидента, а региональное телевидение зафиксировало нападение на камеру возле здания. Сам Цинтула признал свою вину.
Как Цинтула ранил Фицо
У премьера Словакии после нападения обнаружили огнестрельное ранение брюшной полости и мягких тканей мочевого пузыря, а также снаряд пробил его бедро и тазобедренный сустав. Фицо получил травму большого пальца правой ноги и ранение левого предплечья.
Напомним, в мае прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский осудил нападение на Фицо. Он выразил поддержку народу Словакии.
Кроме того, в сети показали первые минуты после нападения на премьера Словакии.
Впоследствии Цинтула объяснил, что совершил покушение, поскольку не согласен с политикой правительства. Кроме того, Фицо простил потенциального убийцу.
