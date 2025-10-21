Замах на Фіцо — у Словаччині судили нападнила Юрая Цінтулу

У Словаччині судили чоловіка, який стріляв у Фіцо — покарання
У Словаччині судили Юрая Цінтулу, який стріляв у премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Спеціалізований кримінальний суд застосував пом’якшення і уникнув призначення йому довічного ув’язнення.
Про це повідомляє Dennik N у вівторок, 21 жовтня.
Покарання за напад на Фіцо
Сенат Спеціалізованого кримінального суду засудив 72-річного Цінтулу до 21 року позбавлення волі, а раніше йому загрожувало довічне увʼязнення.
Вік обвинуваченого та його слабке здоров’я стали ключовими чинниками при винесенні вироку.
Адвокат Цінтули повідомив, що апеляція, найімовірніше, буде подана.
У цій справі не виникало сумнівів у вині нападника. Адвокат Цінтули неодноразово наголошував, що зрозуміло, хто стріляв у Фіцо.
Він був затриманий одразу після інциденту, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру біля будівлі. Сам Цінтула визнав свою провину.
Як Цінтула поранив Фіцо
У премʼєра Словаччини після нападу виявили вогнепальне поранення черевної порожнини та м’яких тканин сечового міхура, а також снаряд пробив його стегно та кульшовий суглоб. Фіцо отримав травму великого пальця правої ноги та поранення лівого передпліччя.
Нагадаємо, у травні минулого року український лідер Володимир Зеленський засудив напад на Фіцо. Він висловив підтримку народу Словаччини.
Крім того, у мережі показали перші хвилини після нападу на премʼєра Словаччини.
Згодом Цінтула пояснив, що вчинив замах, оскільки не згоден з політикою уряду. Крім того, Фіцо пробачив потенційного вбивцю.
Читайте Новини.LIVE!