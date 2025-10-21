Замах на Фіцо — у Словаччині судили нападнила Юрая Цінтулу

Юрай Цінтула. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У Словаччині судили Юрая Цінтулу, який стріляв у премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Спеціалізований кримінальний суд застосував пом’якшення і уникнув призначення йому довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Dennik N у вівторок, 21 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Покарання за напад на Фіцо

Сенат Спеціалізованого кримінального суду засудив 72-річного Цінтулу до 21 року позбавлення волі, а раніше йому загрожувало довічне увʼязнення.

Вік обвинуваченого та його слабке здоров’я стали ключовими чинниками при винесенні вироку.

Адвокат Цінтули повідомив, що апеляція, найімовірніше, буде подана.

Фігурант та правоохоронці в залі суду. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У цій справі не виникало сумнівів у вині нападника. Адвокат Цінтули неодноразово наголошував, що зрозуміло, хто стріляв у Фіцо.

Він був затриманий одразу після інциденту, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру біля будівлі. Сам Цінтула визнав свою провину.

Як Цінтула поранив Фіцо

У премʼєра Словаччини після нападу виявили вогнепальне поранення черевної порожнини та м’яких тканин сечового міхура, а також снаряд пробив його стегно та кульшовий суглоб. Фіцо отримав травму великого пальця правої ноги та поранення лівого передпліччя.

Нагадаємо, у травні минулого року український лідер Володимир Зеленський засудив напад на Фіцо. Він висловив підтримку народу Словаччини.

Крім того, у мережі показали перші хвилини після нападу на премʼєра Словаччини.

Згодом Цінтула пояснив, що вчинив замах, оскільки не згоден з політикою уряду. Крім того, Фіцо пробачив потенційного вбивцю.