Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Словаччині судили чоловіка, який стріляв у Фіцо — покарання

У Словаччині судили чоловіка, який стріляв у Фіцо — покарання

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:30
Оновлено: 14:30
Замах на Фіцо — у Словаччині судили нападнила Юрая Цінтулу
Юрай Цінтула. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У Словаччині судили Юрая Цінтулу, який стріляв у премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Спеціалізований кримінальний суд застосував пом’якшення і уникнув призначення йому довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Dennik N у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Покарання за напад на Фіцо

Сенат Спеціалізованого кримінального суду засудив 72-річного Цінтулу до 21 року позбавлення волі, а раніше йому загрожувало довічне увʼязнення.

Вік обвинуваченого та його слабке здоров’я стали ключовими чинниками при винесенні вироку.

Адвокат Цінтули повідомив, що апеляція, найімовірніше, буде подана.

Юрай Цінтула
Фігурант та правоохоронці в залі суду. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У цій справі не виникало сумнівів у вині нападника. Адвокат Цінтули неодноразово наголошував, що зрозуміло, хто стріляв у Фіцо.

Він був затриманий одразу після інциденту, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру біля будівлі. Сам Цінтула визнав свою провину.

Як Цінтула поранив Фіцо

У премʼєра Словаччини після нападу виявили вогнепальне поранення черевної порожнини та м’яких тканин сечового міхура, а також снаряд пробив його стегно та кульшовий суглоб. Фіцо отримав травму великого пальця правої ноги та поранення лівого передпліччя.

Нагадаємо, у травні минулого року український лідер Володимир Зеленський засудив напад на Фіцо. Він висловив підтримку народу Словаччини.

Крім того, у мережі показали перші хвилини після нападу на премʼєра Словаччини

Згодом Цінтула пояснив, що вчинив замах, оскільки не згоден з політикою уряду. Крім того, Фіцо пробачив потенційного вбивцю.

суд напад стрілянина Словаччина замах Роберт Фіцо
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації