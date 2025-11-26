Видео
Нападение на нацгвардейцев возле Белого дома — заявление Трампа

Нападение на нацгвардейцев возле Белого дома — заявление Трампа

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 22:42
обновлено: 23:26
Трамп пообещал наказание нападавшему на нацгвардейцев
Место нападения на нацгвардейцев. Фото: Reuters

Двое бойцов Национальной гвардии США погибли во время стрельбы возле Белого дома, что вызвало масштабную реакцию силовых структур в столице. Президент США Дональд Трамп заявил, что нападавший понесет чрезвычайно суровое наказание, подчеркнув свою поддержку военных и правоохранителей.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Читайте также:

Стрельба рядом с Белым домом

Двое членов Национальной гвардии Западной Вирджинии, которых ранили возле Белого дома, умерли, сообщил губернатор штата Патрик Морриси, подтвердив их смерть в посте в социальных сетях.

Напад на нацгвардійців біля Білого дому — різка заява Трампа - фото 1
Сообщение Морриси в X. Фото: скриншот

Подозреваемый, который находился под стражей, также был ранен, причем его травмы, по предварительной информации, не представляют угрозы жизни. Президент Дональд Трамп, находясь во Флориде, сделал заявление по поводу нападения.

Напад на нацгвардійців біля Білого дому — різка заява Трампа - фото 2
Сообщение Трампа в Truth Social. Фото: скриншот

"Животное, которое застрелило двух бойцов Национальной гвардии, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену. Да благословит Бог нашу Великую Национальную гвардию и всех наших военных и правоохранителей. Это действительно Великие Люди. Я, как Президент Соединенных Штатов, и все, кто связан с Офисом Президента, с вами!", — написал Трамп на Truth Social.

На место инцидента прибыла объединенная оперативная группа округа Колумбия. Стрельба произошла на углу 17-й и H-стрит, где сейчас работает полиция, Секретная служба США и агенты ATF, а над местом кружат вертолеты. Директор ФБР Каш Патель заявил, что Бюро присоединилось к расследованию стрельбы в Вашингтоне и оказывает всю необходимую поддержку правоохранителям.

Напомним, что в среду, 26 ноября, недалеко от Белого дома произошла стрельба, во время которой нападавший застрелил двух нацгвардейцев.

Ранее мы также информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался относительно возможных мотивов убийства нацгвардейцев.

США нападение Дональд Трамп стрельба Белый дом Нацгвардия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
