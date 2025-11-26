Видео
Главная Новости дня Вэнс высказался о мотиве убийства нацгвардейцев в США

Дата публикации 26 ноября 2025 23:04
обновлено: 23:16
Стрельбы возле Белого дома - Вэнс о мотивах
Полиция на месте стрельбы. Фото: АР

В среду, 26 ноября, неподалеку от Белого дома произошла стрельба. Инцидент с участием нацгвардейцев привлек внимание спецслужб, однако мотивы случившегося пока остаются неизвестными.

О происшествии сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Читайте также:

Мотивы стрельбы возле Белого дома

По словам Вэнса, правоохранительные структуры сейчас работают над установлением всех обстоятельств.

"Похоже, несколько часов назад возле Белого дома произошла стрельба. И мы до сих пор выясняем все детали. Мы до сих пор не знаем мотива. Многое еще остается невыясненным", — заявил Вэнс.

Расследование продолжается.

Напомним, что ранее стало известно, что нападавший застрелил двух бойцов Национальной гвардии.

После этого президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по инциденту. Он заявил, что нападавший, несмотря на собственные серьезные травмы, будет нести чрезвычайно суровое наказание, подчеркнув поддержку военных и правоохранителей.

США стрельба полиция Белый дом Джей Ди Вэнс
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
