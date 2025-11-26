Стрілянини біля Білого дому - Венс про мотиви

Поліція на місці стрілянини. Фото: АР

У середу, 26 листопада, неподалік Білого дому сталася стрілянина. Інцидент за участю нацгвардійців привернув увагу спецслужб, однак мотиви того, що сталося, поки залишаються невідомими.

Про подію повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Мотиви стрілянини біля Білого дому

За словами Венса, правоохоронні структури нині працюють над встановленням усіх обставин.

"Схоже, кілька годин тому біля Білого дому сталася стрілянина. І ми досі з'ясовуємо всі деталі. Ми досі не знаємо мотиву. Багато чого ще лишається нез'ясованим", — заявив Венс.

Розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що нападник застрелив двох бійців Національної гвардії.

Після цього президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо інциденту. Він заявив, що нападник, попри власні серйозні травми, нестиме надзвичайно суворе покарання, підкресливши підтримку військових і правоохоронців.