Україна
Стрілянина у Вашингтоні — чиновники про нападників та Нацгвардію

Стрілянина у Вашингтоні — чиновники про нападників та Нацгвардію

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 02:07
Оновлено: 01:47
У Вашингтон введуть Нацгвардію, а стрілець був один — заява поліції та Піта Гегсета
Поліція на місці стрілянини у Вашингтоні. Фото: Reuters

Начальник поліції Керролл заявив, що у справі про напад на гвардійців інших підозрюваних немає — стрілець діяв самостійно. Нападник влаштував засідку на військових, але був поранений та затриманий під час швидкої відповіді гвардійців та правоохоронців. Його доставили до лікарні.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Заява поліції та Піта Гегсета

За словами начальника поліції Керролла, відео з району не вказує на наявність інших учасників події, проте розслідування інциденту триває.

Тим часом на тлі суперечливої інформації щодо постраждалих, губернатор штату Західна Вірджинія, який раніше повідомляв про загибель поранених бійців, заявив, що отримує "суперечливі повідомлення щодо стану двох нацгвардійців".

Після нападу на нацгвардійців міністр війни США Піт Гегсет повідомив, що до Вашингтона буде додатково відправлено 500 бійців Національної гвардії.

Нагадаємо, що в середу, 26 листопада, неподалік Білого дому сталася стрілянина, під час якої нападник застрелив двох нацгвардійців.

Раніше ми також інформували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився щодо можливих мотивів убивства нацгвардійців.

США стрілянина Нацгвардія Вашингтон Піт Гегсет
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
