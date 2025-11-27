Видео
Україна
Стрельба в Вашингтоне — чиновники США о нападавших и Нацгвардии

Стрельба в Вашингтоне — чиновники США о нападавших и Нацгвардии

Дата публикации 27 ноября 2025 02:07
обновлено: 01:47
В Вашингтон введут Нацгвардию, а стрелок был один — заявление полиции и Пита Хегсета
Полиция на месте стрельбы в Вашингтоне. Фото: Reuters

Начальник полиции Кэрролл заявил, что в деле о нападении на гвардейцев других подозреваемых нет — стрелок действовал самостоятельно. Нападавший устроил засаду на военных, но был ранен и задержан во время быстрого ответа гвардейцев и правоохранителей. Его доставили в больницу.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Заявление полиции и Пита Хегсета

По словам начальника полиции Кэрролла, видео из района не указывает на наличие других участников происшествия, однако расследование инцидента продолжается.

Между тем на фоне противоречивой информации о пострадавших, губернатор штата Западная Вирджиния, который ранее сообщал о гибели раненых бойцов, заявил, что получает "противоречивые сообщения о состоянии двух нацгвардейцев".

После нападения на нацгвардейцев министр войны США Пит Хегсет сообщил, что в Вашингтон будет дополнительно отправлено 500 бойцов Национальной гвардии.

Напомним, что в среду, 26 ноября, недалеко от Белого дома произошла стрельба, во время которой нападавший застрелил двух нацгвардейцев.

Ранее мы также информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался относительно возможных мотивов убийства нацгвардейцев.

США стрельба Нацгвардия Вашингтон Пит Гегсет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
