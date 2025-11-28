Міграція з третіх країн до США — Трамп ухвалив рішення

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose

Президент Дональд Трамп заявив, що повністю зупиняє міграцію з країн третього світу до США. За його словами, це необхідно для відновлення країни.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Зупинка міграції до США з країн третього світу

Трамп заявив, що це необхідно для того, щоб система США повністю відновилася. Окрім того, він пообіцяв ухвалити низку рішень щодо мігрантів.

"Скасую всі мільйони незаконних допусків Байдена, включаючи ті, що були підписані авторучкою Сонного Джо Байдена, і вишлю всіх, хто не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити нашу країну, припиню всі федеральні пільги та субсидії для негромадян нашої країни, позбавлю громадянства мігрантів, які підривають внутрішній спокій, і депортую всіх іноземних громадян, які є тягарем для суспільства, загрозою безпеці або несумісні із західною цивілізацією", — наголосив американський лідер.

Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, 26 листопада біля Білого дому сталася стрілянина, під час якої нападник поранив двох нацгвардійців. Обвинуваченим виявився громадянин Афганістану.

Після цього Дональд Трамп заявив, що перевірить всіх громадян Афганістану, які приїхали до США за дозволом Джо Байдена.