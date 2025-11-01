Відео
Україна
Головна Новини дня Чи заповнять іноземці кадровий дефіцит в Україні — що відомо

Чи заповнять іноземці кадровий дефіцит в Україні — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 14:02
Оновлено: 14:02
Україна потребуватиме до 9 мільйонів працівників — експерт
Василь Воскобойник. Фото: Воскобойник/Facebook

Після завершення війни Україна зіткнеться з гострим дефіцитом робочої сили — потреба може сягнути від 4,6 до 8,7 мільйона працівників. Водночас навала іноземців, які приїдуть заповнити ці вакансії, залишається малоймовірною через конкуренцію за кадри у Європі.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі День.LIVE.

Україні не вистачатиме мільйонів працівників

За словами експерта, він спирається на дані, нещодавно оприлюднені Міжнародною організацією праці, згідно з якими після завершення війни Україні знадобиться близько 8,6–8,7 мільйона працівників. Водночас, за оцінками Міністерства економіки, оприлюдненими ще у грудні 2023 року, для досягнення стабільного економічного зростання на рівні приблизно 7% ВВП щороку країні потрібно щонайменше 4,6 мільйона робочих рук.  Однак масовий приплив іноземних працівників до країни є малоймовірним.

"Жодної величезної навали іноземців до України не відбудеться. Чому? Тому що за цими іноземцями, за трудовими мігрантами, котрі готові приїхати й працювати, так само будуть полювати в Німеччині, в Чехії, в Польщі, в інших країнах Європи", — наголосив Воскобойник.

Як вважає експерт, Україна не зможе повністю обійтися без залучення іноземних працівників, однак масового напливу трудових мігрантів, — тисяч чи тим більше мільйонів людей, — очікувати не варто. Василь Воскобойник висловив сподівання, що до 2030–2035 років українська економіка зазнає якісних змін і не потребуватиме дешевого некваліфікованого персоналу. 

"В нас буде все ж таки робитися акцент на сучасних виробництвах, ее, на сучасних технологіях, на роботизації. Це нам дозволить відбалансувати ту нестачу робочих рук, котра в нас тут, на жаль, є", — вважає Воскобойник.

робота мігранти працівники ринок праці вакансії
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
