Украина будет нуждаться в 9 миллионах работников - эксперт

Василий Воскобойник. Фото: Воскобойник/Facebook

После завершения войны Украина столкнется с острым дефицитом рабочей силы — потребность может достичь от 4,6 до 8,7 миллиона работников. В то же время нашествие иностранцев, которые приедут заполнить эти вакансии, остается маловероятным из-за конкуренции за кадры в Европе.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украине не будет хватать миллионов работников

По словам эксперта, он опирается на данные, недавно обнародованные Международной организацией труда, согласно которым после завершения войны Украине понадобится около 8,6-8,7 миллиона работников. В то же время, по оценкам Министерства экономики, обнародованным еще в декабре 2023 года, для достижения стабильного экономического роста на уровне примерно 7% ВВП ежегодно стране нужно не менее 4,6 миллиона рабочих рук. Однако массовый приток иностранных работников в страну маловероятен.

"Никакого огромного нашествия иностранцев в Украину не произойдет. Почему? Потому что за этими иностранцами, за трудовыми мигрантами, которые готовы приехать и работать, так же будут охотиться в Германии, в Чехии, в Польше, в других странах Европы", — подчеркнул Воскобойник.

Как считает эксперт, Украина не сможет полностью обойтись без привлечения иностранных работников, однако массового наплыва трудовых мигрантов, — тысяч или тем более миллионов людей, — ожидать не стоит. Василий Воскобойник выразил надежду, что к 2030-2035 годам украинская экономика претерпит качественные изменения и не будет нуждаться в дешевом неквалифицированном персонале.

"У нас будет все же делаться акцент на современных производствах, на современных технологиях, на роботизации. Это нам позволит отбалансировать ту нехватку рабочих рук, которая у нас здесь, к сожалению, есть", — считает Воскобойник.

Напомним, что бригада спецназначения "Азов" объявила набор специалистов, владеющих навыками противодействия разведке противника, в частности начальников службы противодействия техническим разведкам.

Ранее мы также информировали, что "Азов" ищет медицинских специалистов — абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов с опытом работы от двух лет, которым предлагают заработную плату от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.