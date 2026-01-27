Выезд мужчин 18-22 года за границу — в ГПСУ опровергли фейк

Выезд 500 тысяч ребят за границу — что говорят в ГПСУ
Информацию о выезде 500 тысяч ребят за границу в течение полугода не соответствует действительности. Количество молодых людей, которые выехали из Украины, значительно меньше.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.
Выезд молодежи 18-22 года за границу
Демченко сообщил, что информация о выезде 500 тысяч ребят в возрасте 18-22 года за границу не соответствует действительности. По его словам, количество молодых людей, покинувших Украину, значительно меньше.
"Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы, не разделяя на возраст и пол, однако данные СМИ, которые часто обращаются в контролирующие службы сопредельных с Украиной государств, показывают, что количество пересечения границы на въезд в те страны мужчинами украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше", — отметил представитель ГПСУ.
Напомним, ранее такие цифры назвал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк. Он отметил, что масштабы трудовой и вынужденной миграции критические.
Также Демченко сообщал, что на границе Украины снизилось количество нарушений. При этом полностью проблема не исчезла.
