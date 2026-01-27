Видео
Главная Новости дня Выезд 500 тысяч ребят за границу — что говорят в ГПСУ

Выезд 500 тысяч ребят за границу — что говорят в ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 19:02
Выезд мужчин 18-22 года за границу — в ГПСУ опровергли фейк
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

Информацию о выезде 500 тысяч ребят за границу в течение полугода не соответствует действительности. Количество молодых людей, которые выехали из Украины, значительно меньше.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Выезд молодежи 18-22 года за границу

Демченко сообщил, что информация о выезде 500 тысяч ребят в возрасте 18-22 года за границу не соответствует действительности. По его словам, количество молодых людей, покинувших Украину, значительно меньше.

Виїзд молоді 18-22 років за кордон
Комментарий Андрея Демченко. Фото: Новини.LIVE

"Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы, не разделяя на возраст и пол, однако данные СМИ, которые часто обращаются в контролирующие службы сопредельных с Украиной государств, показывают, что количество пересечения границы на въезд в те страны мужчинами украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше", — отметил представитель ГПСУ.

Напомним, ранее такие цифры назвал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк. Он отметил, что масштабы трудовой и вынужденной миграции критические.

Также Демченко сообщал, что на границе Украины снизилось количество нарушений. При этом полностью проблема не исчезла.

граница мобилизация молодежь ГПСУ Андрей Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
