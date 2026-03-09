Видео
Главная Новости дня Из-за войны Украина потеряла миллионы молодых людей

Из-за войны Украина потеряла миллионы молодых людей

Дата публикации 9 марта 2026 08:16
Война усилила старение населения Украины — заявление Либановой
Люди на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После начала большой войны демографическая ситуация в Украине стала еще более сложной, а нехватка работников уже ощущается на рынке труда. Основная часть тех, кто выехал из страны — это молодые люди, преимущественно женщины с детьми.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Полномасштабное вторжение не только обострило кризис безопасности, но и существенно ударило по демографической ситуации в Украине. С начала большой войны, как говорит Элла Либанова, из страны выехали около 5 млн человек, и в основном это были молодые женщины с детьми.

Она обратила внимание, что такая миграция еще больше ускорила старение населения. Либанова привела статистику Евростата, по которой только 6% украинских военных мигрантов имеют возраст 65 лет и старше, тогда как остальные - моложе. Именно поэтому, по ее оценке, ситуация с возрастной структурой населения, которая и до войны была сложной, теперь стала еще хуже.

Работодатели занизили требования к кандидатам из-за нехватки молодежи

По ее мнению, проблема старения в Украине существовала и до полномасштабной войны, но теперь стала еще острее.

"В Украине и так уровень старения был не самым низким. Ну, а теперь, понятное дело, что ситуация ухудшилась", — сказала Либанова.

Она также подчеркнула, что демографические изменения уже влияют на рынок труда. По ее словам, работодатели уже сталкиваются с нехваткой работников, поэтому подход к подбору кадров начал меняться.

"Работодателям не хватает рабочей силы уже сегодня. Поэтому они перестали уже так перебирать продуктами, как они перебирали раньше. И, да, бывает ситуация, когда просят молодых, но в подавляющей степени уже не так жестко, как раньше", — пояснила она.

Отдельно Либанова отметила, что старение населения — не только украинская проблема, а глобальная тенденция. По ее словам, этот процесс происходит во всем мире, хотя в разных регионах проявляется по-разному.

"Это нормально, потому что население стареет во всех странах мира, не только в Украине, даже в Африке. Просто в Африке не так сильно это, как в Европе. И если нужно развивать экономику, то нужно иметь рабочую силу", — сказала она.

Также демограф высказалась об отношении младших поколений к работе. По ее мнению, часть молодежи не хочет работать по классическому графику в офисе или на производстве, отдавая предпочтение другим форматам занятости.

"Они не хотят работать в офисе с 9 до 6. Они не хотят работать на заводе. Они хотят быть блогерами, так называемые креативные профессии. Я извиняюсь, а кто будет хлеб выращивать? А кто будет обувь ремонтировать и шить? Мы как будем жить дальше? Мы все будем блогерами? Так не может быть. А старшие люди остаются на том, на чем они выросли. То есть они понимают, что надо ходить, если ты в офисе работаешь к офису, если на предприятие — к предприятию", — заявила Либанова.

Ранее в Черниговской ОГА сообщали о серьезном сокращении населения региона из-за эвакуации и разрушения гражданской инфраструктуры.

Отдельно Элла Либанова объясняла, почему депопуляция Украины является неизбежной и началась еще в 1960-х.

Некоторые эксперты оценивают, что в Украине демографический кризис сейчас хуже того, что был во времена Второй мировой войны.

украинцы Украина старение молодежь работодатели население
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
