Создание органов самоорганизации населения — о чем законопроект

Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали законопроект №6319, направленный на обновление и совершенствование работы органов самоорганизации населения. "За" проголосовали всего 205 нардепов.

11 марта

Что изменится

Законопроект нормирует порядок создания, деятельности и прекращения работы ОСН, учитывая современные потребности громад и административно-территориальные изменения в Украине.

Согласно документу, несколько ОСН одного уровня не могут действовать на одной территории, а на территориях воинских частей или тюрем их создавать вообще запрещено. Территория деятельности ОСН должна быть неразрывной.

В состав органа самоорганизации населения могут быть избраны граждане Украины, которые на законных основаниях проживают на территории, в пределах которой создается или осуществляет деятельность ОСН, и которые на момент избрания достигли восемнадцатилетнего возраста. Не могут быть избранными лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления в сфере служебной и профессиональной деятельности, если эта судимость не погашена или не снята.

Разрешение на создание такого органа должен предоставить сельский или городской совет.

Для внутреннего контроля за финансовой деятельностью ОСН избирается ревизионная комиссия. Ее членом не может быть человек, который избран в такой орган.

Что такое ОСН

Органы самоорганизации населения — это официально зарегистрированные объединения жителей территорий, которые объединяются для решения локальных проблем и развития своей общины. Через ОСН жители могут участвовать в благоустройстве, контролировать коммунальные услуги, инициировать культурные или социальные проекты.

Раде не хватает голосов на законы, которые требует МВФ

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада исчерпывает свой потенциал. По его словам, каждое заседание парламента завершается провалом очередной законодательной инициативы.

В частности, во вторник, 10 марта, Рада не смогла проголосовать законопроект о специальном режиме налогообложения для цифровых платформ. Этот документ является одним из требований Международного валютного фонда.