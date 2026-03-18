Нардеп пропонує змінити правила відправки військових на передову

Дата публікації: 18 березня 2026 09:59
Підготовка військового на психологічній смузі перешкод. Фото: 28 ОМБр

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає, що військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, протягом трьох місяців після завершення базової загальновійськової підготовки або після випуску з вищих військових навчальних закладів не залучаються до безпосередньої участі у бойових діях. Йдеться також про осіб офіцерського складу. Автором документа є нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Читайте також:
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Після навчання бійці проходитимуть тримісячну адаптацію у підрозділах

"За оцінками військових експертів і відкритих заяв командирів, найбільший ризик втрат спостерігається у перші тижні після прибуття військовослужбовця на фронт, коли він ще не адаптований до бойового стресу, не знає особливостей позицій та не інтегрований у підрозділ. Таким чином, вбачається, що період адаптації перед залученням до безпосередніх бойових дій має критичне значення для збереження особового складу та належного виконання бойових завдань", йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що чинне законодавство не передбачає обмежень щодо залучення військовослужбовців до безпосередньої участі у бойових діях одразу після завершення базової військової підготовки або випуску з вищих військових навчальних закладів.

"На практиці це призводить до ситуацій, коли військовослужбовці одразу після завершення навчання (підготовки) направляються до підрозділів для виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення без достатнього часу для адаптації до бойової обстановки, поглибленого опанування військової спеціальності, набуття практичних навичок у складі підрозділу та проходження додаткового бойового злагодження", сказано в супровідних документах.

Тому парламенту пропонують надати військовим, які закінчили навчання, тримісячний термін на адаптацію тобто у цей період їх не залучатимуть до участі в бойових діях.

Які ще ініціативи є в парламенті щодо військовослужбовців

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити звільняти зі служби військовослужбовців, у яких є неповнолітня дитина з інвалідністюЧинне законодавство передбачає, що військовослужбовець може звільнитися через виховання дитини з інвалідністю лише у випадку, коли немає інших осіб, які можуть забезпечити догляд. 

Крім того, нардепи пропонують заборонити стягувати борги з військових та їх сімей на період воєнного стану. Також Рада може змінити правила виконавчого провадження: якщо боржником є така особа, всі виконавчі дії зупиняються на час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Верховна Рада військові навчання військові парламент бойові дії
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
