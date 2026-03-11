Відео
Головна Новини дня Рада може дозволити звільнитись з армії ще одній категорії людей

Рада може дозволити звільнитись з армії ще одній категорії людей

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 18:08
Чи можна звільнитись з армії по догляду за дитиною з інвалідністю, якщо є мати
Рада розгляне законопроєкт про звільнення військових. Фото: пресслужба Ради, Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15057 щодо усунення обмежень у реалізації права військовослужбовців на звільнення з військової служби у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років. Авторами документа є нардепи Данило Гетманцев, Олексій Гончаренко, Мар’яна Безугла, Ірина Борзова та Олена Вінтоняк.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Які зміни пропонують

"Законопроєкт спрямований на усунення дискримінаційної умови, яка обмежує право військовослужбовців на звільнення з військової служби залежно від наявності іншого з батьків, а також на забезпечення однакового правового підходу до осіб, які виховують дітей з інвалідністю, незалежно від того, чи вже проходять вони військову службу, чи перебувають у статусі військовозобов’язаних", — йдеться в супровідних документах.

Станом на зараз, згідно з законом, військовослужбовець може звільнитися через виховання дитини з інвалідністю лише у випадку, коли немає інших осіб, які можуть забезпечити догляд. 

Новий законопроєкт пропонує виключити цю вимогу, що дасть змогу більшій кількості військових залишати службу за сімейними обставинами, якщо вони виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Автори документа зазначають, що чинне регулювання фактично перекладає весь тягар догляду за дитиною з інвалідністю на матір, що не відповідає принципам рівності прав та обов’язків батьків, а також суперечить засадам соціальної держави та конституційній гарантії рівності громадян перед законом.

Відстрочка та звільнення через інвалідність

В Україні усі люди, які мають інвалідність без визначеного строку — не підлягають мобілізації. Проте юристи кажуть, що відстрочку у ТЦК все ж таки варто оформити.

Також Новини.LIVE писали, що потрібно зробити для звільнення військовослужбовцю, у дружини якого встановлена інвалідність.

Верховна Рада ЗСУ інвалідність війна в Україні відстрочка парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
