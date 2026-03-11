Какие изменения готовит Рада для военных, имеющих детей с инвалидностью

Рада рассмотрит законопроект об увольнении военных. Фото: пресс-служба Рады, Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Верховная Рада приняла к рассмотрению законопроект №15057, цель которого — устранить бюрократические ограничения, мешающие военнослужащим увольняться при воспитании детей с инвалидностью до 18 лет. Документ подготовили депутаты Даниил Гетманцев, Алексей Гончаренко, Марьяна Безугла, Ирина Борзова и Елена Винтоняк.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Какие изменения предлагают

"Законопроект направлен на устранение дискриминационного условия, которое ограничивает право военнослужащих на увольнение с военной службы в зависимости от наличия другого родителя, а также на обеспечение одинакового правового подхода к лицам, воспитывающим детей с инвалидностью, независимо от того, уже проходят они военную службу или находятся в статусе военнообязанных", — говорится в сопроводительных документах.

По состоянию на сейчас, согласно закону, военнослужащий может уволиться из-за воспитания ребенка с инвалидностью только в случае, когда нет других лиц, которые могут обеспечить уход.

Новый законопроект предлагает исключить это требование, что позволит большему количеству военных оставлять службу по семейным обстоятельствам, если они воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Авторы документа отмечают, что действующее регулирование фактически перекладывает все бремя ухода за ребенком с инвалидностью на мать, что не соответствует принципам равенства прав и обязанностей родителей, а также противоречит принципам социального государства и конституционной гарантии равенства граждан перед законом.

Отсрочка и освобождение из-за инвалидности

В Украине все люди, которые имеют инвалидность без определенного срока — не подлежат мобилизации. Однако юристы говорят, что отсрочку в ТЦК все же стоит оформить.

Также Новини.LIVE писали, что нужно сделать для увольнения военнослужащему, у жены которого установлена инвалидность.