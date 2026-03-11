Какие изменения готовит Рада для военных, имеющих детей с инвалидностью

Нардепы хотят упростить увольнение из армии — кого касается
Верховная Рада приняла к рассмотрению законопроект №15057, цель которого — устранить бюрократические ограничения, мешающие военнослужащим увольняться при воспитании детей с инвалидностью до 18 лет. Документ подготовили депутаты Даниил Гетманцев, Алексей Гончаренко, Марьяна Безугла, Ирина Борзова и Елена Винтоняк.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
Какие изменения предлагают
"Законопроект направлен на устранение дискриминационного условия, которое ограничивает право военнослужащих на увольнение с военной службы в зависимости от наличия другого родителя, а также на обеспечение одинакового правового подхода к лицам, воспитывающим детей с инвалидностью, независимо от того, уже проходят они военную службу или находятся в статусе военнообязанных", — говорится в сопроводительных документах.
По состоянию на сейчас, согласно закону, военнослужащий может уволиться из-за воспитания ребенка с инвалидностью только в случае, когда нет других лиц, которые могут обеспечить уход.
Новый законопроект предлагает исключить это требование, что позволит большему количеству военных оставлять службу по семейным обстоятельствам, если они воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Авторы документа отмечают, что действующее регулирование фактически перекладывает все бремя ухода за ребенком с инвалидностью на мать, что не соответствует принципам равенства прав и обязанностей родителей, а также противоречит принципам социального государства и конституционной гарантии равенства граждан перед законом.
Отсрочка и освобождение из-за инвалидности
В Украине все люди, которые имеют инвалидность без определенного срока — не подлежат мобилизации. Однако юристы говорят, что отсрочку в ТЦК все же стоит оформить.
Также Новини.LIVE писали, что нужно сделать для увольнения военнослужащему, у жены которого установлена инвалидность.
Читайте Новини.LIVE!