Дополнительные месяцы по уходу за ребенком — кто будет иметь право

Женщина с младенцем. Фото: Новини.LIVE

Для поддержки семей в проекте нового Трудового кодекса предлагают отдельный оплачиваемый отпуск. Каждый родитель может получить дополнительно два месяца, а одинокие родители или матери — четыре месяца.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект нового Трудового кодека, который рекомендовал Верховной Раде принять профильный комитет.

Реклама

Читайте также:

На какой срок можно получить дополнительный отпуск

Право на отпуск по беременности, родам или уходу за ребенком до трех лет не является тождественным оплачиваемому отпуску. Речь идет о создании отдельного механизма поддержки родителей в этих ситуациях.

Также документом вводится запрет на увольнение по инициативе работодателя, кроме прямо определенных законом случаев:

работников с детьми в возрасте до полутора лет или ребенком с инвалидностью;

одиноких матерей и одиноких отцов, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет.

Что еще предусматривает проект нового Трудового кодекса

Документ также предлагает более широкие условия для использования гибкого рабочего графика. Работникам хотят разрешить официально совмещать несколько трудовых договоров с разными работодателями, если это не создает конфликта интересов.

Вводится механизм временного перевода на дистанционную работу. В случае дискриминации, психологического давления или моббинга работник может перейти на удаленный формат работы на ограниченный срок, без риска негативных последствий для себя.

Основной ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 календарных дней и может быть разбит на части, при условии что одна из них длится не менее 14 дней подряд.

Новый Трудовой кодекс также способствует трудоустройству молодежи и укреплению их трудовых гарантий, особенно для тех, кто впервые вступает на рынок труда после окончания учебы. Подробнее читайте на Новини.LIVE.

Какие изменения по отпускам еще готовит Рада

В парламенте также зарегистрирован законопроект, который предлагает праздничные дни, во время которых военнослужащий находился на службе, добавить к ежегодному основному отпуску или компенсировать. Также документом уточняются причины для отпуска по семейным обстоятельствам.

Кроме того, мы писали, можно ли взять отпуск по семейным обстоятельствам на период прохождения базовой общей военной подготовки.