Дистанционная работа, защита от травли и работа для родителей и молодежи — проект Трудового кодекса

Дистанционная работа. Фото: Pixabay

В Верховной Раде зарегистрировали проект нового Трудового кодекса. Он предусматривает комплексное обновление правил трудовых отношений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Реклама

Читайте также:

Что изменится

Отмечается, что действующий Кодекс законов о труде Украины датируется 1971 годом и уже не соответствует современным экономическим условиям, цифровой трансформации, новым форматам труда (например, дистанционной работе или гибким графикам) и стандартам ЕС. Поэтому новый проект предусматривает полное обновление трудового законодательства и должен заменить старый кодекс после его принятия парламентом

Одним из ключевых направлений является урегулирование дистанционной работы. В проекте отмечается, что это полноценная форма трудовых отношений, а не временное исключение.

Предлагается возможность заключать отдельный трудовой договор о дистанционной работе, устанавливать порядок учета рабочего времени и определять ответственность работодателя за обеспечение надлежащих условий труда. В то же время работник, который работает удаленно, сохраняет все трудовые гарантии.

Документ также расширяет возможности применения гибкого графика. Речь идет о праве согласовывать индивидуальный режим работы, определять часть обязательного времени присутствия, а остальные часы распределять самостоятельно. Отдельно предусматриваются договоры, где акцент делается не на отработанных часах, а на выполнении конкретного объема работы или достижении результата.

Кроме того, Рада может разрешить официально совмещать несколько трудовых договоров с разными работодателями, если это не создает конфликта интересов. То есть человек работать одновременно в нескольких местах без дополнительных ограничений.

Продолжительность рабочего времени, как и раньше, не может превышать 40 часов в неделю. Однако увеличено количество праздничных дней. Рождество Христово будет отмечаться 25 и 26 декабря, а празднование Пасхи и Троицы продлено до двух дней — воскресенья и понедельника.

Электронные документы в трудовых отношениях хотят приравнять к бумажным.

Защита работников

Важный блок изменений касается защиты работников. Предусмотрен механизм временного перевода на дистанционную работу

В случаях дискриминации, моббинга или иного психологического давления на работника, разрешается перевод на дистанционную работу. Такой переход должен быть ограничен во времени и не может повлечь негативных последствий для работника.

Работодатель, согласно документу, должен реагировать на моббинг.

Также предлагается расширить возможности гибкого графика и отпусков для родителей, а также усилить защиту от дискриминации из-за наличия детей.

Отпуск

Проект Трудового кодекса существенно расширяет право на отдых: основной ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 календарных дней и может делиться на части при условии, что одна непрерывная часть длится не менее 14 дней. Сохраняется возможность замены части отпуска денежной компенсацией, однако фактически предоставленный работнику отпуск не может быть меньше 28 дней (ранее — 24 дня).

Работникам, которые являются лицами с инвалидностью I и II групп, предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней.

Также проект предусматривает существенные изменения по соцотпуску на детей. Он будет предоставляться продолжительностью 7 календарных дней без учета праздничных дней как матери, так и отцу, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 15 лет.

Неиспользованный в текущем календарном году такой отпуск не переносится на следующий год, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Увольнение

Предложение прекратить трудовые отношения по согласию сторон оформляется письменно. В документе обязательно указываются основание и конкретная дата завершения договора.

Если другая сторона не предоставляет ответа в течение пяти рабочих дней с момента получения предложения, оно считается отклоненным. В случае согласия стороны подписывают письменную договоренность, которая определяет условия прекращения трудового договора. Отменить такое соглашение можно только по взаимному согласию и в пределах, установленных законодательством.

Увольнение по инициативе работника, как и раньше, требует письменного уведомления работодателя минимум за две недели. Если есть уважительные причины для расторжения договора, работник должен подтвердить их документально. В такой ситуации именно работник определяет дату своего увольнения.

В случае сокращения штата или численности работодатель обязан предупредить работника письменно не позднее чем за 60 дней. По взаимной договоренности этот срок может быть уменьшен, но с обязательной выплатой компенсации.

Также устанавливается правило, что датой увольнения является последний день фактической работы работника. Если же лицо находится на больничном или в отпуске, днем увольнения считается первый рабочий день после их завершения — в случаях, предусмотренных законом.

Работа для молодежи

Новый Трудовой кодекс Украины предусматривает расширение возможностей для трудоустройства молодежи и усиление ее трудовых гарантий. Особое внимание уделяется тем, кто впервые выходит на рынок труда после завершения обучения.

Одним из ключевых изменений является создание условий для получения первого рабочего места без обязательного требования предыдущего стажа работы. Молодые люди могут заключать трудовые договоры сразу после окончания учебного заведения. Также предусмотрена возможность стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства. Государство одновременно вводит механизмы стимулирования работодателей — в частности через программы поддержки и компенсации — чтобы поощрить их принимать на работу молодых специалистов.

Отдельно урегулирован вопрос стажировки и производственной практики студентов. Если во время практики выполняется реальная работа, она должна оплачиваться, а трудовые отношения — оформляться официально. Это направлено на уменьшение случаев неофициальной занятости молодежи.

Предусматриваются также квоты для трудоустройства молодых работников на отдельных предприятиях, особенно с большой численностью персонала. В государственном секторе может устанавливаться приоритет для молодых специалистов.

Особая защита предоставляется несовершеннолетним работникам. Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, запрещается привлечение к тяжелым и опасным работам, предусматриваются обязательные медицинские осмотры и дополнительные гарантии при увольнении.

Кроме того, законодательство расширяет возможности гибкой занятости для молодежи. Речь идет о дистанционной работе, неполном рабочем дне, краткосрочных контрактах и совмещении работы с учебой.

Ожидается, что проект Трудового кодекса гармонизирует украинское трудовое законодательство с европейскими директивами и стандартами Международной организации труда.

Если документ примут, он вступит в силу примерно через шесть месяцев после завершения военного положения.

Напомним, ранее мы писали, может ли работник инициировать прекращение трудовых отношений во время войны.

Также сообщалось, в каких сферах работы меньше всего "белых" зарплат.