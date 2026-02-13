Дистанційна робота, захист від цькування та робота для батьків і молоді — проєкт Трудового кодексу

Дистанційна робота. Фото: Pixabay

У Верховній Раді зареєстрували проєкт нового Трудового кодексу. Він передбачає комплексне оновлення правил трудових відносин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Що зміниться

Зазначається, що діючий Кодекс законів про працю України датується 1971 роком і вже не відповідає сучасним економічним умовам, цифровій трансформації, новим форматам праці (наприклад, дистанційній роботі чи гнучким графікам) та стандартам ЄС. Тому новий проєкт передбачає повне оновлення трудового законодавства і має замінити старий кодекс після його ухвалення парламентом

Одним із ключових напрямів є врегулювання дистанційної роботи. У проєкті зазначається, що це повноцінна форма трудових відносин, а не тимчасовий виняток.

Пропонується можливість укладати окремий трудовий договір про дистанційну роботу, встановлювати порядок обліку робочого часу та визначати відповідальність роботодавця за забезпечення належних умов праці. Водночас працівник, який працює віддалено, зберігає всі трудові гарантії.

Документ також розширює можливості застосування гнучкого графіка. Йдеться про право узгоджувати індивідуальний режим роботи, визначати частину обов’язкового часу присутності, а решту годин розподіляти самостійно. Окремо передбачаються договори, де акцент робиться не на відпрацьованих годинах, а на виконанні конкретного обсягу роботи або досягненні результату.

Крім того, Рада може дозволити офіційно поєднувати кілька трудових договорів із різними роботодавцями, якщо це не створює конфлікту інтересів. Тобто людина працювати одночасно в кількох місцях без додаткових обмежень.

Тривалість робочого часу, як і раніше, не може перевищувати 40 годин на тиждень. Проте збільшено кількість святкових днів. Різдво Христове відзначатиметься 25 та 26 грудня, а святкування Пасхи і Трійці подовжено до двох днів — неділі та понеділка.

Електронні документи у трудових відносинах хочуть прирівняти до паперових.

Захист працівників

Важливий блок змін стосується захисту працівників. Передбачено механізм тимчасового переведення на дистанційну роботу

У випадках дискримінації, мобінгу або іншого психологічного тиску до працівника, дозволяється переведення на дистанційну роботу. Такий перехід має бути обмежений у часі та не може тягнути негативних наслідків для працівника.

Роботодавець, згідно з документом, має реагувати на мобінг.

Також пропонується розширити можливості гнучкого графіка та відпусток для батьків, а також посилити захист від дискримінації через наявність дітей.

Відпустка

Проєкт Трудового кодексу суттєво розширює право на відпочинок: основна щорічна відпустка збільшується з 24 до 28 календарних днів і може ділитися на частини за умови, що одна безперервна частина триває не менше 14 днів. Зберігається можливість заміни частини відпустки грошовою компенсацією, однак фактично надана працівникові відпустка не може бути меншою за 28 днів (раніше — 24 дні).

Працівникам, які є особами з інвалідністю І та ІІ груп, надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 днів.

Також проєкт передбачає суттєві зміни щодо соцвідпустки на дітей. Вона надаватиметься тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових днів як матері, так і батьку, які виховують двох або більше дітей віком до 15 років.

Невикористана у поточному календарному році така відпустка не переноситься на наступний рік, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

Звільнення

Пропозиція припинити трудові відносини за згодою сторін оформлюється письмово. У документі обов’язково зазначаються підстава та конкретна дата завершення договору.

Якщо інша сторона не надає відповіді протягом п’яти робочих днів із моменту отримання пропозиції, вона вважається відхиленою. У разі згоди сторони підписують письмову домовленість, яка визначає умови припинення трудового договору. Скасувати таку угоду можна лише за взаємною згодою і в межах, установлених законодавством.

Звільнення з ініціативи працівника, як і раніше, потребує письмового повідомлення роботодавця щонайменше за два тижні. Якщо є поважні причини для розірвання договору, працівник має підтвердити їх документально. У такій ситуації саме працівник визначає дату свого звільнення.

У разі скорочення штату або чисельності роботодавець зобов’язаний попередити працівника письмово не пізніше ніж за 60 днів. За взаємною домовленістю цей строк може бути зменшений, але з обов’язковою виплатою компенсації.

Також встановлюється правило, що датою звільнення є останній день фактичної роботи працівника. Якщо ж особа перебуває на лікарняному чи у відпустці, днем звільнення вважається перший робочий день після їх завершення — у випадках, передбачених законом.

Робота для молоді

Новий Трудовий кодекс України передбачає розширення можливостей для працевлаштування молоді та посилення її трудових гарантій. Особлива увага приділяється тим, хто вперше виходить на ринок праці після завершення навчання.

Однією з ключових змін є створення умов для отримання першого робочого місця без обов’язкової вимоги попереднього стажу роботи. Молоді люди можуть укладати трудові договори одразу після закінчення закладу освіти. Також передбачена можливість стажування з перспективою подальшого працевлаштування. Держава водночас запроваджує механізми стимулювання роботодавців — зокрема через програми підтримки та компенсації — щоб заохотити їх приймати на роботу молодих спеціалістів.

Окремо врегульовано питання стажування та виробничої практики студентів. Якщо під час практики виконується реальна робота, вона має оплачуватися, а трудові відносини — оформлюватися офіційно. Це спрямовано на зменшення випадків неофіційної зайнятості молоді.

Передбачаються також квоти для працевлаштування молодих працівників на окремих підприємствах, особливо з великою чисельністю персоналу. У державному секторі може встановлюватися пріоритет для молодих спеціалістів.

Особливий захист надається неповнолітнім працівникам. Для осіб віком від 16 до 18 років встановлюється скорочена тривалість робочого часу, забороняється залучення до важких та небезпечних робіт, передбачаються обов’язкові медичні огляди та додаткові гарантії при звільненні.

Крім того, законодавство розширює можливості гнучкої зайнятості для молоді. Йдеться про дистанційну роботу, неповний робочий день, короткострокові контракти та поєднання роботи з навчанням.

Очікується, що проєкт Трудового кодексу гармонізує українське трудове законодавство з європейськими директивами і стандартами Міжнародної організації праці.

Якщо документ ухвалять, він стане чинним приблизно через шість місяців після завершення воєнного стану.

