Головна Новини дня Батьки зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку

Батьки зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 13:51
Новий Трудовий кодекст — на який термін пропонують надати відпустку по догляду за дітьми
Жінка з немовлям. Фото: Новини.LIVE

Кожен із батьків може отримати по два місяці додаткової оплачуваної відпустки для догляду за дитиною. Для одинокої матері або одинокого батька зберігається право на чотири місяці оплачуваної відпустки. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на проєкт нового Трудового кодеку, який рекомендував Верховній Раді ухвалити профільний комітет.

Читайте також:

На який термін можна отримати додаткову відпустку

Право на відпустку через вагітність, пологи або догляд за дитиною до трьох років не є тотожним оплачуваній відпустці. Йдеться про створення окремого механізму підтримки батьків у цих ситуаціях.

Також документом запроваджується заборона на звільнення з ініціативи роботодавця, крім прямо визначених законом випадків:

  • працівників з дітьми віком до півтора року або дитиною з інвалідністю;
  • одиноких матерів і одиноких батьків, які мають дитину віком до 14 років.

Що ще передбачає проєкт нового Трудового кодексу

Документ також пропонує ширші умови для використання гнучкого робочого графіка. Працівникам хочуть дозволити офіційно поєднувати кілька трудових договорів з різними роботодавцями, якщо це не створює конфлікту інтересів. 

Вводиться механізм тимчасового переведення на дистанційну роботу. У разі дискримінації, психологічного тиску або мобінгу працівник може перейти на віддалений формат роботи на обмежений термін, без ризику негативних наслідків для себе.

Основна щорічна відпустка збільшується з 24 до 28 календарних днів і може бути розбита на частини, за умови що одна з них триває щонайменше 14 днів поспіль.

Новий Трудовий кодекс також сприяє працевлаштуванню молоді та зміцненню їхніх трудових гарантій, особливо для тих, хто вперше вступає на ринок праці після закінчення навчання. Детальніше читайте на Новини.LIVE.

Які зміни щодо відпусток ще готує Рада

У парламенті також зареєстрований законопроєкт, який пропонує святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі, додати до щорічної основної відпустки або компенсувати. Також документом уточнюються причини для відпустки за сімейними обставинами.

Крім того, ми писали, чи можна взяти відпустку за сімейними обставинами на період проходження базової загальної військової підготовки.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
