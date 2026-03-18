Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардеп предлагает изменить правила отправки военных на передовую

Нардеп предлагает изменить правила отправки военных на передовую

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 09:59
Нардеп предлагает изменить правила отправки военных на передовую
Подготовка военного на психологической полосе препятствий. Фото: 28 ОМБр

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, в течение трех месяцев после завершения базовой общевойсковой подготовки или после выпуска из высших военных учебных заведений не привлекаются к непосредственному участию в боевых действиях. Речь идет также о лицах офицерского состава. Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

законопроєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

После обучения бойцы будут проходить трехмесячную адаптацию в подразделениях

"По оценкам военных экспертов и открытых заявлений командиров, наибольший риск потерь наблюдается в первые недели после прибытия военнослужащего на фронт, когда он еще не адаптирован к боевому стрессу, не знает особенностей позиций и не интегрирован в подразделение. Таким образом, усматривается, что период адаптации перед привлечением к непосредственным боевым действиям имеет критическое значение для сохранения личного состава и надлежащего выполнения боевых задач", говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что действующее законодательство не предусматривает ограничений по привлечению военнослужащих к непосредственному участию в боевых действиях сразу после завершения базовой военной подготовки или выпуска из высших военных учебных заведений.

"На практике это приводит к ситуациям, когда военнослужащие сразу после завершения обучения (подготовки) направляются в подразделения для выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения без достаточного времени для адаптации к боевой обстановке, углубленного освоения военной специальности, приобретения практических навыков в составе подразделения и прохождения дополнительного боевого слаживания", сказано в сопроводительных документах.

Поэтому парламенту предлагают предоставить военным, которые закончили обучение, трехмесячный срок на адаптацию то есть в этот период их не будут привлекать к участию в боевых действиях.

Какие еще инициативы есть в парламенте относительно военнослужащих

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может позволить увольнять со службы военнослужащих, у которых есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Действующее законодательство предусматривает, что военнослужащий может уволиться из-за воспитания ребенка с инвалидностью только в случае, когда нет других лиц, которые могут обеспечить уход.

Кроме того, нардепы предлагают запретить взимать долги с военных и их семей на период военного положения. Также Рада может изменить правила исполнительного производства: если должником является такое лицо, все исполнительные действия останавливаются на время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Верховная Рада военные учения военные парламент боевые действия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации