Нардеп предлагает изменить правила отправки военных на передовую

Подготовка военного на психологической полосе препятствий. Фото: 28 ОМБр

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, в течение трех месяцев после завершения базовой общевойсковой подготовки или после выпуска из высших военных учебных заведений не привлекаются к непосредственному участию в боевых действиях. Речь идет также о лицах офицерского состава. Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

После обучения бойцы будут проходить трехмесячную адаптацию в подразделениях

"По оценкам военных экспертов и открытых заявлений командиров, наибольший риск потерь наблюдается в первые недели после прибытия военнослужащего на фронт, когда он еще не адаптирован к боевому стрессу, не знает особенностей позиций и не интегрирован в подразделение. Таким образом, усматривается, что период адаптации перед привлечением к непосредственным боевым действиям имеет критическое значение для сохранения личного состава и надлежащего выполнения боевых задач", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что действующее законодательство не предусматривает ограничений по привлечению военнослужащих к непосредственному участию в боевых действиях сразу после завершения базовой военной подготовки или выпуска из высших военных учебных заведений.

"На практике это приводит к ситуациям, когда военнослужащие сразу после завершения обучения (подготовки) направляются в подразделения для выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения без достаточного времени для адаптации к боевой обстановке, углубленного освоения военной специальности, приобретения практических навыков в составе подразделения и прохождения дополнительного боевого слаживания", — сказано в сопроводительных документах.

Поэтому парламенту предлагают предоставить военным, которые закончили обучение, трехмесячный срок на адаптацию — то есть в этот период их не будут привлекать к участию в боевых действиях.

Какие еще инициативы есть в парламенте относительно военнослужащих

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может позволить увольнять со службы военнослужащих, у которых есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Действующее законодательство предусматривает, что военнослужащий может уволиться из-за воспитания ребенка с инвалидностью только в случае, когда нет других лиц, которые могут обеспечить уход.

Кроме того, нардепы предлагают запретить взимать долги с военных и их семей на период военного положения. Также Рада может изменить правила исполнительного производства: если должником является такое лицо, все исполнительные действия останавливаются на время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.