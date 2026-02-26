Военные и их семьи могут получить дополнительную защиту от кредиторов

Военный держит деньги. Фото: Минобороны

Верховной Раде предлагают рассмотреть проект закона о временном запрете кредиторам принудительно взимать долги с военнослужащих и членов их семей. Он распространяется на банки, финансовые учреждения, коллекторы и другие кредиторы независимо от формы собственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Реклама

Читайте также:

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Что предусматривает законопроект

Проект закона предлагает временно запретить кредиторам принудительно взимать долги с военнослужащих и членов их семей. Это касается банков, финансовых учреждений, коллекторов и других кредиторов, независимо от того, кому они принадлежат.

Сравнительная таблица к законопроекту. Фото: скриншот

Закон предусматривает изменение правил потребительского кредитования: на время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения запрещается любое принудительное взыскание долгов с военных и других лиц, определенных законом.

Кроме того, Раде предлагают изменить правила исполнительного производства: если должником является такое лицо, все исполнительные действия останавливаются на время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

"Признавая неоценимый вклад военнослужащих в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и осознавая, что выполнение воинского долга в условиях военного положения создает объективные препятствия для своевременного и полного выполнения финансовых обязательств.обязательств, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости и приоритетности социальной защиты защитников Отечества и их семей возникает необходимость в принятии этого закона", — говорится в сопроводительных документах.

Какие еще решения по военным готовит парламент

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставить отсрочку до 25 лет тем военным, которые проходят службу по "контракту 18-24". По состоянию на сейчас отсрочка для таких лиц предоставляется на один год.

Также всем военным могут предоставить дополнительные дни отпуска.

Кроме того, на рассмотрение парламента ждет законопроект о дополнительных полномочиях военно-врачебных комиссий.