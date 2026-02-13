Видео
Главная Новости дня ВВК может получить новые полномочия — законопроект

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 16:30
ВВК будут проверять иностранцев, которые хотят воевать в Украине — зарегистрирован законопроект
Прохождение ВЛК. Фото иллюстративное: АрміяInform

Верховной Раде предлагают внести изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно определения пригодности кандидатов для прохождения военной службы. Соответствующий законопроект зарегистрировал Кабинет министров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Что изменится

В документе отмечается, что действующие нормативные документы не регулируют полномочия военно-врачебных комиссий по проведению военно-врачебной экспертизы и определения пригодности кандидатов из числа иностранцев и лиц без гражданства для прохождения военной службы по контракту. А также установление причинной связи заболеваний, ранений и травм с военной службой и определение необходимости и условий применения медико-социальной реабилитации и помощи для этой категории лиц.

Поэтому правительство предлагает внести изменения в часть первую ст. 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении. После их принятия военно-врачебные комиссии получат законодательно закрепленное право проводить обязательные медицинские осмотры иностранцев и лиц без гражданства, которые планируют заключить контракт на прохождение службы, а также официально определять их пригодность или непригодность к военной службе.

Напомним, в парламенте также зарегистрирован законопроект, который предусматривает изменения в отпусках военных.

Кроме того, ВР может изменить категорию лиц, которые будут иметь отсрочку до 25 лет.

Кабинет министров Верховная Рада военные правительство ВВК парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
