ВЛК перевірятимуть іноземців, які хочуть воювати в Україні — зареєстровано законопроєкт

Проходження ВЛК. Фото ілюстративне: АрміяInform

Верховній Раді пропонують внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо визначення придатності кандидатів для проходження військової служби. Відповідний законопроєкт зареєстрував Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Що зміниться

У документі зазначається, що чинні нормативні документи не врегульовують повноваження військово-лікарських комісій щодо проведення військово-лікарської експертизи та визначення придатності кандидатів з числа іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом. А також встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень і травм з військовою службою та визначення необхідності та умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги для цієї категорії осіб.

Тому уряд пропонує внести зміни до частини першої ст. 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Після їх ухвалення військово-лікарські комісії отримають законодавчо закріплене право проводити обов’язкові медичні огляди іноземців та осіб без громадянства, які планують укласти контракт на проходження служби, а також офіційно визначати їхню придатність або непридатність до військової служби.

Нагадаємо, у парламенті також зареєстрований законопроєкт, який передбачає зміни до відпусток військових.

Крім того, ВР може змінити категорію осіб, які матимуть відстрочку до 25 років.