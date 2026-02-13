Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ВЛК може отримати нові повноваження — законопроєкт

ВЛК може отримати нові повноваження — законопроєкт

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 16:30
ВЛК перевірятимуть іноземців, які хочуть воювати в Україні — зареєстровано законопроєкт
Проходження ВЛК. Фото ілюстративне: АрміяInform

Верховній Раді пропонують внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо визначення придатності кандидатів для проходження військової служби. Відповідний законопроєкт зареєстрував Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Реклама
Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Що зміниться

У документі зазначається, що чинні нормативні документи не врегульовують повноваження військово-лікарських комісій щодо проведення військово-лікарської експертизи та визначення придатності кандидатів з числа іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом. А також встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень і травм з військовою службою та визначення необхідності та умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги для цієї категорії осіб.

Тому уряд пропонує внести зміни до частини першої ст. 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Після їх ухвалення військово-лікарські комісії отримають законодавчо закріплене право проводити обов’язкові медичні огляди іноземців та осіб без громадянства, які планують укласти контракт на проходження служби, а також офіційно визначати їхню придатність або непридатність до військової служби.

Нагадаємо, у парламенті також зареєстрований законопроєкт, який передбачає зміни до відпусток військових.

Крім того, ВР може змінити категорію осіб, які матимуть відстрочку до 25 років.

Кабінет міністрів Верховна Рада військові уряд ВЛК парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації