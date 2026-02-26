Примусове стягнення боргів з військових хочуть тимчасово заборонити

Військовий тримає гроші. Фото: Міноборони

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15050 про посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей щодо виконання кредитних зобов'язань на період дії воєнного стану та у післявоєнний час. Ініціатором є нардеп від групи "Відновлення України" Валерій Гнатенко.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт

Проєкт закону пропонує тимчасово заборонити кредиторам примусово стягувати борги з військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це стосується банків, фінансових установ, колекторів та інших кредиторів, незалежно від того, кому вони належать.

Порівняльна таблиця до законопроєкту. Фото: скриншот

Закон передбачається зміна правил споживчого кредитування: на час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення забороняється будь-яке примусове стягнення боргів із військових та інших осіб, визначених законом.

Крім того, Раді пропонують змінити правила виконавчого провадження: якщо боржником є така особа, всі виконавчі дії зупиняються на час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

"Визнаючи неоціненний внесок військовослужбовців у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України та усвідомлюючи, що виконання військового обов'язку в умовах воєнного стану створює об'єктивні перешкоди для своєчасного та повного виконання фінансових зобов'язань, керуючись принципами гуманізму, справедливості та пріоритетності соціального захисту захисників Вітчизни та їхніх родин виникає необхідність в ухваленні цього закону", — йдеться в супровідних документах.

Які ще рішення щодо військових готує парламент

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує надати відстрочку до 25 років тим військовим, які проходять службу за "контрактом 18-24". Станом на зараз відстрочка для таких осіб надається на один рік.

Також усім військовим можуть надати додаткові дні відпустки.

Крім того, на розгляд парламенту чекає законопроєкт про додаткові повноваження військово-лікарських комісій.