Льготы для военнослужащих базовой службы — что предполагается

Некоторые военные получат новые льготы — Рада приняла закон
Верховная Рада приняла в целом и во втором чтении законопроект № 13646. Документ направлен на расширение социальных гарантий для военнослужащих базовой службы и их семей.
25 февраля
Какие изменения предусматриваются
Согласно документу, время, проведенное на базовой или срочной службе, засчитывается в страховой или льготный стаж для начисления пенсии. После увольнения военные могут вернуться на свои предыдущие должности или на равнозначные в течение трех месяцев.
Также в течение двух лет бывшие военнослужащие имеют преимущественное право остаться на работе в случае сокращения штата. Кроме того, предусматривается компенсация за неиспользованные ежегодные или дополнительные отпуска, если заявление подано до конца месяца увольнения. Новое рабочее место позволяет пользоваться полным объемом ежегодного отпуска уже в первый год службы.
Во время прохождения базовой службы за работником сохраняется рабочее место и должность.
Документом предусматривается, что военные базовой службы работают шесть дней в неделю с одним выходным, тогда как офицеры и контрактники придерживаются пятидневного графика. Ежегодные отпуска для них не предусмотрены, однако они сохраняют право на другие виды отдыха, включая отпуска по уходу за ребенком, лечением или в связи с беременностью и родами.
Для бывших военных, которые стали на учет, предусматривается помощь в размере средней заработной платы по последнему месту работы.
Государство также обеспечивает профессиональную адаптацию ветеранов и предоставляет доступ к лечению в военных медучреждениях и санаторно-курортному оздоровлению.
Базовые военные имеют льготы на пользование общественным транспортом и могут бесплатно отправлять и получать письма или посылки с личными вещами. Кроме того, они включаются в систему единовременных выплат в случае ранения, потери трудоспособности или инвалидности, а семьи погибших военнослужащих получают право на государственную помощь.
