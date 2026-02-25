Льготы для военнослужащих базовой службы — что предполагается

Нардепы в зале парламента. Фото иллюстративное: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла в целом и во втором чтении законопроект № 13646. Документ направлен на расширение социальных гарантий для военнослужащих базовой службы и их семей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 25 февраля.

Реклама

Читайте также:

Какие изменения предусматриваются

Согласно документу, время, проведенное на базовой или срочной службе, засчитывается в страховой или льготный стаж для начисления пенсии. После увольнения военные могут вернуться на свои предыдущие должности или на равнозначные в течение трех месяцев.

Также в течение двух лет бывшие военнослужащие имеют преимущественное право остаться на работе в случае сокращения штата. Кроме того, предусматривается компенсация за неиспользованные ежегодные или дополнительные отпуска, если заявление подано до конца месяца увольнения. Новое рабочее место позволяет пользоваться полным объемом ежегодного отпуска уже в первый год службы.

Во время прохождения базовой службы за работником сохраняется рабочее место и должность.

Документом предусматривается, что военные базовой службы работают шесть дней в неделю с одним выходным, тогда как офицеры и контрактники придерживаются пятидневного графика. Ежегодные отпуска для них не предусмотрены, однако они сохраняют право на другие виды отдыха, включая отпуска по уходу за ребенком, лечением или в связи с беременностью и родами.

Для бывших военных, которые стали на учет, предусматривается помощь в размере средней заработной платы по последнему месту работы.

Государство также обеспечивает профессиональную адаптацию ветеранов и предоставляет доступ к лечению в военных медучреждениях и санаторно-курортному оздоровлению.

Базовые военные имеют льготы на пользование общественным транспортом и могут бесплатно отправлять и получать письма или посылки с личными вещами. Кроме того, они включаются в систему единовременных выплат в случае ранения, потери трудоспособности или инвалидности, а семьи погибших военнослужащих получают право на государственную помощь.

Новость дополняется