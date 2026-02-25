Військові та їхні родини отримають більше підтримки — закон

Нардепи в залі парламенту. Фото ілюстративне: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 13646, який покликаний підвищити соціальні гарантії для військовослужбовців базової служби та їхніх сімей. "За» проголосували 284 нардепи.

Які зміни передбачаються

Згідно з документом, час, проведений на базовій або строковій службі, зараховується до страхового чи пільгового стажу для нарахування пенсії. Після звільнення військові можуть повернутися на свої попередні посади або на рівнозначні протягом трьох місяців.

Також протягом двох років колишні військовослужбовці мають переважне право залишитися на роботі у разі скорочення штату. Крім того, передбачається компенсація за невикористані щорічні чи додаткові відпустки, якщо заяву подано до кінця місяця звільнення. Нове робоче місце дозволяє користуватися повним обсягом щорічної відпустки вже у перший рік служби.

Під час проходження базової служби за працівником зберігається робоче місце та посада.

Документом передбачається, що військові базової служби працюють шість днів на тиждень з одним вихідним, тоді як офіцери та контрактники дотримуються п’ятиденного графіка. Щорічні відпустки для них не передбачені, проте вони зберігають право на інші види відпочинку, включно з відпустками для догляду за дитиною, лікуванням або у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для колишніх військових, які стали на облік, передбачається допомога у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи.

Держава також забезпечує професійну адаптацію ветеранів та надає доступ до лікування у військових медзакладах і санаторно-курортного оздоровлення.

Базові військові мають пільги на користування громадським транспортом і можуть безкоштовно відправляти та отримувати листи або посилки з особистими речами. Крім того, вони включаються до системи одноразових виплат у разі поранення, втрати працездатності або інвалідності, а родини загиблих військовослужбовців отримують право на державну допомогу.

Які ще рішення Рада готує для військових

Нещодавно у парламенті з’явився законопроєкт, яким пропонується святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі, додати до щорічної основної відпустки або компенсувати.

Також військовослужбовцям, які у віці від 18 до 24 років на добровільних засадах стали на захист Вітчизни, пропонують продовжити відстрочку.