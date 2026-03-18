Главная Новости дня В Украине начали действовать обновленные правила для военных

В Украине начали действовать обновленные правила для военных

Дата публикации 18 марта 2026 07:45
В Украине начали действовать обновленные правила для военных
Украинские военные с оружием. Фото: УНІАН

Сегодня, 18 марта, в Украине начал действовать закон по совершенствованию военной дисциплины по стандартам НАТО. Документ вносит изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы ВСУ для улучшения механизмов воинской дисциплины и борьбы с дискриминацией и сексуальными домогательствами в армии. Его Верховная Рада приняла 25 февраля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон.

Читайте также:

Командиры обязаны быстро реагировать на нарушения прав в армии

Документ устанавливает четкие стандарты равенства и запрета дискриминации, усиливая гарантии защиты чести и достоинства каждого военнослужащего. Значительное внимание уделяется совершенствованию механизмов служебных проверок: командиры теперь обязаны оперативно реагировать на любые нарушения.

Кроме этого, предусмотрены дополнительные гарантии для лиц, сообщающих о правонарушениях, в частности защита от возможного давления, преследования или несправедливых санкций.

Новые нормы направлены на предупреждение и эффективное реагирование на случаи дискриминации, сексуальных домогательств, гендерно обусловленного насилия, а также преступлений против половой свободы и неприкосновенности в военной среде. Если военнослужащий узнает о подобных нарушениях, он должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю, уполномоченному представителю по вопросам равных прав и возможностей или советнику по гендерному равенству и противодействию насилию.

При этом закон подчеркивает, что военная дисциплина основывается не только на выполнении приказов, но и на уважении к правам человека и принципов равенства.

Согласно документу, военные обязаны соблюдать законодательство в сфере равенства и недискриминации, вести себя достойно, уважать других, не допускать и пресекать проявления унижения - как словесные, так и невербальные, а также противодействовать любым формам насилия, в том числе сексуальным домогательствам и правонарушениям в сфере половой свободы. В случае, если подчиненный совершил или пытался совершить соответствующее правонарушение, командир обязан немедленно задержать его и передать уполномоченным органам или сообщить о месте нахождения задержанного.

Каждый случай возможных нарушений должен стать поводом для служебного расследования, которое инициирует командир самостоятельно или по представлению соответствующих структур. Рассмотрение осуществляет комиссия, в состав которой входят представители обоих полов, специалист или советник по гендерным вопросам и психолог для оценки ситуации и оказания помощи пострадавшим.

На время расследования, если стороны находятся в подчинении или вынуждены взаимодействовать, пострадавшее лицо могут временно перевести в другое подразделение по инициативе командира, обращению пострадавшего или рекомендации советника.

Лица, которые сообщают о нарушениях, защищены от негативных последствий: их нельзя уволить, принудить к увольнению или привлечь к ответственности из-за самого факта подачи заявления.

Военнослужащие могут обращаться с заявлениями или жалобами к должностным лицам, органам военного управления, Службы правопорядка, органов досудебного расследования и других государственных учреждений.

Какие решения в отношении военных приняли и рассматривают нардепы

Недавно парламент принял закон, призванный повысить социальные гарантии для военнослужащих базовой службы и их семей. В частности, документ предусматривает, что время, проведенное на базовой или срочной службе, засчитывается в страховой или льготный стаж для начисления пенсии. А после увольнения военные могут вернуться на свои предыдущие должности или на равнозначные в течение трех месяцев.

Также в Раде есть инициатива, которая предусматривает запрет на взыскание долгов с военных и их семей на период военного времени.

закон домогательства армия военные насилие
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
