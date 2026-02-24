Кто теперь может не сдавать физические тесты при поступлении в Нацполицию

Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла закон, который упрощает путь в Нацполицию для некоторых категорий людей, снимая требование проходить физическую проверку. "За" проголосовали 253 нардепа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

Реклама

Читайте также:

Что предусматривает законопроект

Закон позволяет гражданам Украины, которые ранее служили в ВСУ, полиции или других формированиях и получили ранение, контузию, заболевание или увечье во время защиты Украины, поступать на службу в Национальную полицию без обязательной проверки уровня физической подготовки.

Однако речь идет лишь о некоторых должностях, чтобы сохранить профессиональные стандарты службы. Перечень должностей определяет Министерство внутренних дел Украины.

То есть полностью не отменяется проверка кандидатов, их только освободят от физической проверки.

Какие решения принял парламент 24 февраля

Рада 24 февраля приняла закон, который предусматривает выделение 15 млн гривен для семей работников ГСЧС, которые погибли, пропали без вести или попали в плен.

Кроме того, выплаты увеличили работникам дошкольного образования.

Также нардепы в четвертую годовщину вторжения РФ в Украину обратились к иностранным партнерам с просьбой заставить Россию прекратить огонь.