Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада утвердила новые правила отбора в Нацполицию

Рада утвердила новые правила отбора в Нацполицию

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 15:16
Кто теперь может не сдавать физические тесты при поступлении в Нацполицию
Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла закон, который упрощает путь в Нацполицию для некоторых категорий людей, снимая требование проходить физическую проверку. "За" проголосовали 253 нардепа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает законопроект

Закон позволяет гражданам Украины, которые ранее служили в ВСУ, полиции или других формированиях и получили ранение, контузию, заболевание или увечье во время защиты Украины, поступать на службу в Национальную полицию без обязательной проверки уровня физической подготовки.

Однако речь идет лишь о некоторых должностях, чтобы сохранить профессиональные стандарты службы. Перечень должностей определяет Министерство внутренних дел Украины.

То есть полностью не отменяется проверка кандидатов, их только освободят от физической проверки.

Какие решения принял парламент 24 февраля

Рада 24 февраля приняла закон, который предусматривает выделение 15 млн гривен для семей работников ГСЧС, которые погибли, пропали без вести или попали в плен.

Кроме того, выплаты увеличили работникам дошкольного образования.

Также нардепы в четвертую годовщину вторжения РФ в Украину обратились к иностранным партнерам с просьбой заставить Россию прекратить огонь.

Верховная Рада военные УБД Нацполиция парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации