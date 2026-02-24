Видео
Главная Новости дня Четвертая годовщина войны в Украине — ВР просит мир объединиться

Четвертая годовщина войны в Украине — ВР просит мир объединиться

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 13:48
Рада призвала мир вынудить РФ к завершению войны и создать спецтрибунал
Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

К четвертой годовщине полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины парламент обратился к правительствам других стран, их законодательным органам, а также международным структурам и межпарламентским ассамблеям. Соответствующее постановление поддержали 308 народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

В обращении нардепы просят парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций и их межпарламентских ассамблей усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины. А также обеспечить полную экономическую и политическую изоляцию РФ и ее союзников.

Кроме того, Рада призывает ускорить создание Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии и военных преступлениях против Украины.

"Украинский народ никогда не хотел этой войны и прилагает все усилия для ее прекращения. Наше государство консолидирует активные дипломатические инициативы международных союзников и партнеров, направленные на восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Зато военно-политическое руководство РФ демонстрирует откровенное нежелание прекращать вооруженную агрессию против Украины и неготовность к восстановлению мира, пытаясь запугать украинский народ и сломать его волю к сопротивлению", — говорится в документе.

Отмечается, что в течение 2025 года Россия выпустила по территории Украины более 60 тысяч управляемых авиационных бомб, около 2 400 ракет различных типов и более 100 тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов. Основными целями таких ударов были объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают предоставление жизненно важных услуг украинцам, в частности, поставки воды, тепла, газа и электроэнергии мирным жителям.

Кроме того, в течение прошлого года количество жертв среди гражданского населения Украины выросло на 31% по сравнению с 2024 годом и на 70% по сравнению с 2023 годом. В результате обстрелов в 2025 году в Украине погибло по меньшей мере 2536 мирных жителей, еще 12 162 граждан были ранены.

Воздушную тревогу в прошлом году в Украине объявляли по меньшей мере 19 033 раза.

"РФ осуществляет спланированную кампанию, направленную против украинской энергетики, имеющую целью лишить гражданское население Украины отопления, водоснабжения и электроэнергии в зимний период. Атаки государства-агрессора в январе и феврале этого года по территории Украины в условиях тяжелой погодной ситуации убедительно свидетельствуют о попытке России превратить холод в оружие против украинского народа", — отмечает парламент в обращении.

От имени украинского народа Рада призвала правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и международные парламентские ассамблеи:

  • объединить усилия для восстановления поврежденных украинских энергетических объектов;
  • усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на РФ, Беларусь, Иран, КНДР и другие государства, поддерживающие российскую вооруженную агрессию против Украины;
  • предоставить Украине надежные юридически обязывающие гарантии безопасности;
  • предоставить военную помощь;
  • заставить РФ согласиться на полное прекращение огня;
  • запретить въезд на территории государств свободного мира гражданам РФ, которые принимали участие в вооруженной агрессии против Украины;
  • требовать от РФ освобождения всех пленных и депортированных граждан Украины;
  • усилить противодействие российской пропаганде.

Четвертая годовщина великой войны

Сегодня, 24 февраля, в Украину прибыл ряд иностранных делегаций. Они приняли участие в молитве за Украину в Софийском соборе.

Маршалок Сейма Польши Владимеж Чажастый выступил с речью в Верховной Раде и подчеркнул, что Польша и дальше будет поддерживать Украину.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
