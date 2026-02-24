Україна просить більше зброї та санкцій проти РФ — звернення до урядів і парламентів світу

Засідання парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжнародних парламентських асамблей у зв’язку з четвертими роковинами повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну. За проголосували 308 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.

У зверненні нардепи просять парламенти та уряди іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України. А також забезпечити повну економічну та політичну ізоляцію РФ та її союзників.

Крім того, Рада закликає прискорити створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах проти України.

"Український народ ніколи не хотів цієї війни і докладає всіх зусиль задля її припинення. Наша держава консолідує активні дипломатичні ініціативи міжнародних союзників та партнерів, спрямовані на відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Натомість військово- політичне керівництво РФ демонструє відверте небажання припиняти збройну агресію проти України та неготовність до відновлення миру, намагаючись залякати Український народ та зламати його волю до спротиву", — йдеться в документі.

Зазначається, що протягом 2025 року Росія випустила по території України понад 60 тисяч керованих авіаційних бомб, близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 тисяч ударних безпілотних літальних апаратів. Основними цілями таких ударів були об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують надання життєво важливих послуг українцям, зокрема, постачання води, тепла, газу та електроенергії мирним мешканцям.

Крім того, протягом минулого року кількість жертв серед цивільного населення України зросла на 31% порівняно з 2024 роком і на 70% порівняно з 2023 роком. Внаслідок обстрілів у 2025 році в Україні загинуло щонайменше 2536 мирних жителів, ще 12 162 громадян було поранено.

Повітряну тривогу у минулому році в Україні оголошували щонайменше 19 033 рази.

"РФ здійснює сплановану кампанію, спрямовану проти української енергетики, що має на меті позбавити цивільне населення України опалення, водопостачання та електроенергії в зимовий період. Атаки держави-агресора в січні та лютому цього року по території України в умовах важкої погодної ситуації переконливо свідчать про спробу Росії перетворити холод на зброю проти українського народу", — зазначає парламент у зверненні.

Від імені українського народу Рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та міжнародні парламентські асамблеї:

об’єднати зусилля для відновлення пошкоджених українських енергетичних об’єктів;

посилити економічний, політичний і дипломатичний тиск на РФ, Білорусь, Іран, КНДР та інші держави, що підтримують російську збройну агресію проти України;

надати Україні надійні юридично зобов’язальні гарантії безпеки;

надати військову допомогу;

змусити РФ погодитись на повне припинення вогню;

заборонити в’їзд на території держав вільного світу громадянам РФ, які брали участь у збройній агресії проти України;

вимагати від РФ звільнення всіх полонених та депортованих громадян України;

посилити протидію російській пропаганді.

