Україна
Головна Новини дня На засідання Ради прийшли багато іноземних делегацій — деталі

На засідання Ради прийшли багато іноземних делегацій — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:27
Четверта річниця війни — хто прибув до Ради з іноземних делегацій
Іноземні делегації в залі парламенту. Фото: кадр із відео

Під час сьогоднішнього засідання парламенту присутні багато гостей, у тому числі іноземні делегації. Вони приїхали підтримати Україну у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.

На засіданні присутні: 

  • премʼєр-міністерка Юлія Свириденко з міністрами свого Кабміну;
  • голова Верховного Суду Станіслав Кравченко;
  • голова Рахункової палати Ольга Піщанська;
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець;
  • голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха;
  • предстоятель ПЦУ Митрополит Київський Епіфаній;
  • високоповажні представники Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.

Також присутні іноземні делегації:

  • Сейму Польщі;
  • Сейму Литви;
  • Національної Ради Словаччини;
  • Представники ПАРЄ;
  • Парламенту Великої Британії;
  • Парламенту Італії;
  • Парламенту Франції;
  • Міжнародного обʼєднання United for Ukraine, яка включає парламентарів з Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції та Європейського парламенту.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
