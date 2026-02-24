Четверта річниця війни — хто прибув до Ради з іноземних делегацій

На засідання Ради прийшли багато іноземних делегацій — деталі
Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:27
Іноземні делегації в залі парламенту. Фото: кадр із відео
Під час сьогоднішнього засідання парламенту присутні багато гостей, у тому числі іноземні делегації. Вони приїхали підтримати Україну у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.
Реклама
Читайте також:
На засіданні присутні:
- премʼєр-міністерка Юлія Свириденко з міністрами свого Кабміну;
- голова Верховного Суду Станіслав Кравченко;
- голова Рахункової палати Ольга Піщанська;
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець;
- голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха;
- предстоятель ПЦУ Митрополит Київський Епіфаній;
- високоповажні представники Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.
Також присутні іноземні делегації:
- Сейму Польщі;
- Сейму Литви;
- Національної Ради Словаччини;
- Представники ПАРЄ;
- Парламенту Великої Британії;
- Парламенту Італії;
- Парламенту Франції;
- Міжнародного обʼєднання United for Ukraine, яка включає парламентарів з Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції та Європейського парламенту.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама