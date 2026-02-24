Четверта річниця війни — хто прибув до Ради з іноземних делегацій

Іноземні делегації в залі парламенту. Фото: кадр із відео

Під час сьогоднішнього засідання парламенту присутні багато гостей, у тому числі іноземні делегації. Вони приїхали підтримати Україну у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.

На засіданні присутні:

премʼєр-міністерка Юлія Свириденко з міністрами свого Кабміну;

голова Верховного Суду Станіслав Кравченко;

голова Рахункової палати Ольга Піщанська;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець;

голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха;

предстоятель ПЦУ Митрополит Київський Епіфаній;

високоповажні представники Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.

Також присутні іноземні делегації:

Сейму Польщі;

Сейму Литви;

Національної Ради Словаччини;

Представники ПАРЄ;

Парламенту Великої Британії;

Парламенту Італії;

Парламенту Франції;

Міжнародного обʼєднання United for Ukraine, яка включає парламентарів з Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції та Європейського парламенту.

