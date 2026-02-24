Иностранные делегации посетили Раду в знак поддержки Украины

Срочная новость

Верховная Рада сегодня принимала гостей из-за границы, которые посетили заседание. Их цель — поддержать Украину в годовщину начала широкомасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

На заседании присутствовали:

премьер-министр Юлия Свириденко с министрами своего Кабмина;

председатель Верховного Суда Станислав Кравченко;

председатель Счетной палаты Ольга Пищанская;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец;

глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха;

предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский Епифаний;

достопочтенные представители Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

Также присутствуют иностранные делегации:

Сейма Польши;

Сейма Литвы;

Национального Совета Словакии;

Представители ПАСЕ;

Парламента Великобритании;

Парламента Италии;

Парламента Франции;

Международного объединения United for Ukraine, которая включает парламентариев из Австрии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Европейского парламента.

