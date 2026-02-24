Видео
Главная Новости дня Четвертая годовщина войны — парламент встретил иностранных гостей

Четвертая годовщина войны — парламент встретил иностранных гостей

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 12:27
Иностранные делегации посетили Раду в знак поддержки Украины
Срочная новость

Верховная Рада сегодня принимала гостей из-за границы, которые посетили заседание. Их цель — поддержать Украину в годовщину начала широкомасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

На заседании присутствовали:

  • премьер-министр Юлия Свириденко с министрами своего Кабмина;
  • председатель Верховного Суда Станислав Кравченко;
  • председатель Счетной палаты Ольга Пищанская;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец;
  • глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха;
  • предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский Епифаний;
  • достопочтенные представители Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

Также присутствуют иностранные делегации:

  • Сейма Польши;
  • Сейма Литвы;
  • Национального Совета Словакии;
  • Представители ПАСЕ;
  • Парламента Великобритании;
  • Парламента Италии;
  • Парламента Франции;
  • Международного объединения United for Ukraine, которая включает парламентариев из Австрии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Европейского парламента.

Новость дополняется

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
