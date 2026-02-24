Иностранные делегации посетили Раду в знак поддержки Украины

Четвертая годовщина войны — парламент встретил иностранных гостей
Дата публикации 24 февраля 2026 12:27
Верховная Рада сегодня принимала гостей из-за границы, которые посетили заседание. Их цель — поддержать Украину в годовщину начала широкомасштабной войны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.
На заседании присутствовали:
- премьер-министр Юлия Свириденко с министрами своего Кабмина;
- председатель Верховного Суда Станислав Кравченко;
- председатель Счетной палаты Ольга Пищанская;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец;
- глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха;
- предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский Епифаний;
- достопочтенные представители Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.
Также присутствуют иностранные делегации:
- Сейма Польши;
- Сейма Литвы;
- Национального Совета Словакии;
- Представители ПАСЕ;
- Парламента Великобритании;
- Парламента Италии;
- Парламента Франции;
- Международного объединения United for Ukraine, которая включает парламентариев из Австрии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Европейского парламента.
