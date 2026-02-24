Вступ до Нацполіції для військових — які зміни передбачаються

Засідання парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт №14194. Він скасовує перевірку фізичної підготовки деяким категоріям осіб, які планують вступити до лав Нацполіції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.

Що передбачає законопроєкт

Закон дозволяє громадянам України, які раніше служили у ЗСУ, поліції або інших формуваннях і отримали поранення, контузію, захворювання чи каліцтво під час захисту України, вступати на службу в Національну поліцію без обов’язкової перевірки рівня фізичної підготовки.

Проте мова йде лише про деякі посади, щоб зберегти професійні стандарти служби. Перелік посад визначає Міністерство внутрішніх справ України.

Тобто повністю не відміняється перевірка кандидатів, їх лише звільнять від фізичної перевірки.

