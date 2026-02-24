Педагогам гуртків і секцій підвищать зарплати

Засідання парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому законопроєкт №14323 щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти. За проголосували 292 нардепи.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Працівникам позашкільної освіти підвищать зарплати

У супровідних документах зазначається, що понад 98% закладів позашкільної освіти утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Доходи педагогів формуються Єдиною тарифною сіткою — уніфікованою системою оплати праці бюджетників, яка містить тарифні розряди (ТР).

"Постановою Кабінету міністрів № 1298 затверджено Єдину тарифну сітку, згідно з якою педагогічні працівники позашкільних закладів віднесені до 9–12 тарифних розрядів. Відповідно, їх посадові оклади коливаються у межах від 5527 до 6773 гривень, що є меншим за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", — йдеться в повідомленні.

Ухвалений законопроєкт доповнює ст. 22 ЗУ "Про позашкільну освіту" нормою, яка дасть засновникам державних і комунальних позашкільних закладів право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди працівникам у розмірах, вищих, ніж ті, що визначає Кабінет міністрів. А також передбачається можливість додаткових винагород, допомоги та інші заохочення для педагогічних працівників, окрім передбачених чинним законодавством.

Зарплати вчителів

З 1 січня 2026 року педагогічним працівникам підняли посадові оклади на 30%. 26 грудня 2025 року уряд затвердив постанову, згідно з якою посадові оклади педагогів підвищуються на 40%.

Підвищення зарплат вчителів передбачається з місцевих бюджетів. Проте голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев пояснив, що більшість громад не спроможні виконати це власним коштом. Тому в парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення доходів загального фонду на 20 млрд гривень для фінансування зарплати педагогам та соцпрацівникам.