Головна Новини дня Зарплати педагогам — які зміни до бюджету пропонують ухвалити ВРУ

Зарплати педагогам — які зміни до бюджету пропонують ухвалити ВРУ

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 16:38
Зарплати освітян та соцпрацівників — Раді пропонують змінити бюджет
Підземна школа в Харкові. Фото: УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Держбюджету на 2026 рік, яким передбачається збільшення доходів загального фонду на 20 млрд гривень для фінансування зарплати педагогам та соцпрацівникам. Це пропонують зробити за рахунок додаткових податкових надходжень від детінізації економіки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту у понеділок, 16 лютого.

Читайте також:
законопроєкт
Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

У парламенті хочуть терміново дофінансувати зарплати освітян

Текст законопроєкту наразі відсутній, проте один із авторів документа, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, пояснив, що саме він передбачає та чим зумовлений.

Гетманцев
Допис Гетманцева. Фото: скриншот

"Отримав звернення від голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова і безпосередньо від громад щодо проблемної ситуації, яка виникла після ухвалення урядом постанов про підвищення посадових окладів: на 40 % — педагогам; у 2,5 раза — соціальним працівникам", зазначає нардеп.

Гетманцев вважає, що рішення щодо збільшення зарплат цілком правильне, але на нього не виділено додаткові кошти.

"Більшість громад не спроможні виконати його власним коштом. Проблема має системний характер: перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції. Субвенція не покриває оплату праці працівників дошкільної, позашкільної, мистецької, професійно-технічної освіти. Також не забезпечено підвищення оплати праці працівників соціальної та реабілітаційної сфери", каже він.

У зв’язку з цим 38 нардепів зареєстрували законопроєкт про зміни до Держбюджету.

"Будемо наполягати на невідкладному розгляді. Підвищення зарплат не може бути рішенням без фінансування. Це — відповідальність держави перед людьми", додав парламентар.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив, чому не всі вчителі отримали обіцяну підвищену зарплату.

Крім того, з підвищенням зарплат вчителям майже скасували надбавки за престижність праці.  

Верховна Рада вчителі Данило Гетманцев парламент зарплата
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
