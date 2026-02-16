Зарплаты педагогов и соцработников — Раде предлагают изменить бюджет

Подземная школа в Харькове. Фото: УНІАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2026 год, которым предусматривается увеличение доходов общего фонда на 20 млрд гривен для финансирования зарплаты педагогам и соцработникам. Это предлагают сделать за счет дополнительных налоговых поступлений от детенизации экономики.

В парламенте хотят срочно дофинансировать зарплаты педагогов

Текст законопроекта пока отсутствует, однако один из авторов документа, председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, объяснил, что именно он предусматривает и чем обусловлен.

"Получил обращение от председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова и непосредственно от громад относительно проблемной ситуации, которая возникла после принятия правительством постановлений о повышении должностных окладов: на 40 % — педагогам; в 2,5 раза — социальным работникам", — отмечает нардеп.

Гетманцев считает, что решение об увеличении зарплат вполне правильное, но на него не выделены дополнительные средства.

"Большинство громад не способны выполнить его за свой счет. Проблема носит системный характер: перечень должностей, для которых предусмотрено повышение, значительно шире, чем перечень учреждений, финансируемых из образовательной субвенции. Субвенция не покрывает оплату труда работников дошкольного, внешкольного, художественного, профессионально-технического образования. Также не обеспечено повышение оплаты труда работников социальной и реабилитационной сферы", — говорит он.

В связи с этим 38 нардепов зарегистрировали законопроект об изменениях в Госбюджет.

"Будем настаивать на безотлагательном рассмотрении. Повышение зарплат не может быть решением без финансирования. Это — ответственность государства перед людьми", — добавил парламентарий.

