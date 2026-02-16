Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зарплаты педагогам — какие изменения в бюджет предлагают принять ВР

Зарплаты педагогам — какие изменения в бюджет предлагают принять ВР

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 16:38
Зарплаты педагогов и соцработников — Раде предлагают изменить бюджет
Подземная школа в Харькове. Фото: УНІАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2026 год, которым предусматривается увеличение доходов общего фонда на 20 млрд гривен для финансирования зарплаты педагогам и соцработникам. Это предлагают сделать за счет дополнительных налоговых поступлений от детенизации экономики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента в понедельник, 16 февраля.

Реклама
Читайте также:
законопроєкт
Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

В парламенте хотят срочно дофинансировать зарплаты педагогов

Текст законопроекта пока отсутствует, однако один из авторов документа, председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, объяснил, что именно он предусматривает и чем обусловлен.

Гетманцев
Сообщение Гетманцева. Фото: скриншот

"Получил обращение от председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова и непосредственно от громад относительно проблемной ситуации, которая возникла после принятия правительством постановлений о повышении должностных окладов: на 40 % — педагогам; в 2,5 раза — социальным работникам",  отмечает нардеп.

Гетманцев считает, что решение об увеличении зарплат вполне правильное, но на него не выделены дополнительные средства.

"Большинство громад не способны выполнить его за свой счет. Проблема носит системный характер: перечень должностей, для которых предусмотрено повышение, значительно шире, чем перечень учреждений, финансируемых из образовательной субвенции. Субвенция не покрывает оплату труда работников дошкольного, внешкольного, художественного, профессионально-технического образования. Также не обеспечено повышение оплаты труда работников социальной и реабилитационной сферы",  говорит он.

В связи с этим 38 нардепов зарегистрировали законопроект об изменениях в Госбюджет.

"Будем настаивать на безотлагательном рассмотрении. Повышение зарплат не может быть решением без финансирования. Это — ответственность государства перед людьми",  добавил парламентарий.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, почему не все учителя получили обещанную повышенную зарплату.

Кроме того, с повышением зарплат учителям почти отменили надбавки за престижность труда.

Верховная Рада учителя Даниил Гетманцев парламент зарплата
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации